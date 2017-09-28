От шпиона к президенту
- 28.09.2017, 20:02
Стали известны подробности КГБ-шного прошлого Путина.
Холодная война уже давно закончена, но российская разведка по-прежнему фигурирует в американских новостях.
Россия обвиняется в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Президент России Владимир Путин отрицает, что его страна принимает участие в кибервойне против США, пишет expert.ua.
В то же время, он выразил гордость за «уникальных людей» в российской разведке, сообщает AFP. Комплимент шпионам от Путина не вызывают удивления: ведь до политики он сам работал в КГБ.
Будучи подростком, Путин был очарован романом и сериалом «Щит и меч» о храбрым советском шпионе, который борется с нацистами. Позже Путин сказал, что был поражен тем, как «один шпион может решить судьбу тысяч людей».
Путин учился в Санкт-Петербургском государственном университете, где изучал право. Его дипломная работа была посвящена международному праву и торговле.
Путин был завербован в КГБ сразу после окончания университета в 1975 году.
Путин учился в Краснознамённом институте КГБ. Бывший начальник штаба Путина и товарищ по КГБ Сергей Иванов сказал Telegraph, что некоторые уроки от старших шпионов были настоящим «идиотизмом».
Шпионская карьера Путина была вначале далека от его мечтаний. Первые годы Путин работал в мрачном офисе, заполненном стареющими штатными сотрудниками, «перекладывая бумажки с места на место и все еще живя дома с родителями, не имея собственной комнаты».
Работа Путина, в основном, касалась контрразведки и контроля за иностранцами. По словам Майерса, Путин, возможно, также работал с Пятым Главным управлением КГБ, которое отвечало за политических диссидентов.
В 1985 году Путин был переведен в Германию, в город Дрезден. Предполагают, что его миссия заключалась в том, чтобы наладить связи с коммунистами Восточной Германии и Штази (секретная полиция), разведать технологические тайны или тайком посетить Западную Германию.
Путин сказал, что во время службы в КГБ, он со старшими товарищами неоднократно обсуждал руководство СССР. «В то время в разведке мы позволяли себе думать по-другому и говорить то, что мало кто мог себе позволить», - сказал он.
Будущий президент России не возвращался домой до 1990-х годов. Считается, что именно работа Путина в КГБ помогла сформировать его мировоззрение.
«Было ясно, что Советский Союз болен, - говорил Путин, во время своего пребывания в ГДР. «И у него была затяжная, неизлечимая болезнь под названием паралич».
В конце концов Путин ушел из КГБ в 1991 году во время переворота в СССР. Он работал в последующей администрации Бориса Ельцина, принял его отставку и, в конечном итоге, был избран президентом на первый срок в 2000 году.