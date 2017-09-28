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От шпиона к президенту

  • 28.09.2017, 20:02

Стали известны подробности КГБ-шного прошлого Путина.

Холодная война уже давно закончена, но российская разведка по-прежнему фигурирует в американских новостях.

Россия обвиняется в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Президент России Владимир Путин отрицает, что его страна принимает участие в кибервойне против США, пишет expert.ua.

В то же время, он выразил гордость за «уникальных людей» в российской разведке, сообщает AFP. Комплимент шпионам от Путина не вызывают удивления: ведь до политики он сам работал в КГБ.

Будучи подростком, Путин был очарован романом и сериалом «Щит и меч» о храбрым советском шпионе, который борется с нацистами. Позже Путин сказал, что был поражен тем, как «один шпион может решить судьбу тысяч людей».

«Щит и меч» (1968) Мосфильм. Источник: The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin"

Путин учился в Санкт-Петербургском государственном университете, где изучал право. Его дипломная работа была посвящена международному праву и торговле.

Санкт-Петербургский государственный университет. Wikimedia Commons. Источник: "The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin"

Путин был завербован в КГБ сразу после окончания университета в 1975 году.

Штаб-квартира КГБ - также известная как здание Лубянки. Источник:"The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin"

Путин учился в Краснознамённом институте КГБ. Бывший начальник штаба Путина и товарищ по КГБ Сергей Иванов сказал Telegraph, что некоторые уроки от старших шпионов были настоящим «идиотизмом».

Wikimedia Commons. Источник: "Mr. Putin: Operative in the Kremlin," The Telegraph

Шпионская карьера Путина была вначале далека от его мечтаний. Первые годы Путин работал в мрачном офисе, заполненном стареющими штатными сотрудниками, «перекладывая бумажки с места на место и все еще живя дома с родителями, не имея собственной комнаты».

Pool/Getty Images. Источник: "The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin"

Работа Путина, в основном, касалась контрразведки и контроля за иностранцами. По словам Майерса, Путин, возможно, также работал с Пятым Главным управлением КГБ, которое отвечало за политических диссидентов.

КГБ. Wikimedia Commons. Источник: "The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin"

В 1985 году Путин был переведен в Германию, в город Дрезден. Предполагают, что его миссия заключалась в том, чтобы наладить связи с коммунистами Восточной Германии и Штази (секретная полиция), разведать технологические тайны или тайком посетить Западную Германию.

Getty Images / Staff. Источник: Mr. Putin: Operative in the Kremlin"

Путин сказал, что во время службы в КГБ, он со старшими товарищами неоднократно обсуждал руководство СССР. «В то время в разведке мы позволяли себе думать по-другому и говорить то, что мало кто мог себе позволить», - сказал он.

Александр Земляниченко / AP. Источник: "Mr. Putin: Operative in the Kremlin"

Будущий президент России не возвращался домой до 1990-х годов. Считается, что именно работа Путина в КГБ помогла сформировать его мировоззрение.

Путин. Reuters/Alkis Konstantinidis. Источник: "Mr. Putin: Operative in the Kremlin," "The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin"

«Было ясно, что Советский Союз болен, - говорил Путин, во время своего пребывания в ГДР. «И у него была затяжная, неизлечимая болезнь под названием паралич».

Sean Gallup / Getty Images. Источник: "Mr. Putin: Operative in the Kremlin"

В конце концов Путин ушел из КГБ в 1991 году во время переворота в СССР. Он работал в последующей администрации Бориса Ельцина, принял его отставку и, в конечном итоге, был избран президентом на первый срок в 2000 году.

Getty Images / Staff. Источник: «Путин: выбор России»

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