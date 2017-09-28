Анджей Почобут: От перестановочек Лукашенко обществу легче жить не станет
- 28.09.2017, 20:10
Журналист – о реакции «Фейсбука» на отставку министра информации Ананич.
Журналист Анджей Почобут прокомментировал в «Фейсбуке» очередные перестановки чиновников.
«Радостная реакция «Фейсбука» на отставку Лилии Ананич наводит на грустные мысли, – пишет журналист в соцсети. – Как бы рукоплескали, если бы Лукашенко отправил в отставку Ермошину, Шуневича, Вакульчика, Сукало...
Интернет взвился бы в радостном экстазе из радужных надежд, фотожаб, шуток и прибауток. И в этом экстазе как-то быстро забылось бы, что это всего лишь инструменты, которые творили свои «чудеса» только в умелых руках слесаря.
Была бы объявлена небывалая либерализация и перестройка.
Тем временем слесарь посчитал, что конкретный инструмент на букву А пора заменить на инструмент на букву К. И всего лишь. Для А. он найдет новое применение.
Хозяйство ж у него большое, чего такому добру пропадать.
От этой перестановочки ни журналистам, ни обществу легче жить не станет. Более того, большинство населения её даже не заметит.
Народ у нас твёрдо усвоил: «от перемены мест слагаемых сумма, не меняется» (с).
Так откуда радость Интернета?
Просто если про системные перемены в Беларуси уже давно никто серьезно не думает, то что остается? Правильно – радоваться новому винтику и верить, что он будет лучше, чем предыдущий», - написал Почобут.