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Анджей Почобут: От перестановочек Лукашенко обществу легче жить не станет

  • 28.09.2017, 20:10
Анджей Почобут

Журналист – о реакции «Фейсбука» на отставку министра информации Ананич.

Журналист Анджей Почобут прокомментировал в «Фейсбуке» очередные перестановки чиновников.

«Радостная реакция «Фейсбука» на отставку Лилии Ананич наводит на грустные мысли, – пишет журналист в соцсети. – Как бы рукоплескали, если бы Лукашенко отправил в отставку Ермошину, Шуневича, Вакульчика, Сукало...

Интернет взвился бы в радостном экстазе из радужных надежд, фотожаб, шуток и прибауток. И в этом экстазе как-то быстро забылось бы, что это всего лишь инструменты, которые творили свои «чудеса» только в умелых руках слесаря.

Была бы объявлена небывалая либерализация и перестройка.

Тем временем слесарь посчитал, что конкретный инструмент на букву А пора заменить на инструмент на букву К. И всего лишь. Для А. он найдет новое применение.

Хозяйство ж у него большое, чего такому добру пропадать.

От этой перестановочки ни журналистам, ни обществу легче жить не станет. Более того, большинство населения её даже не заметит.

Народ у нас твёрдо усвоил: «от перемены мест слагаемых сумма, не меняется» (с).

Так откуда радость Интернета?

Просто если про системные перемены в Беларуси уже давно никто серьезно не думает, то что остается? Правильно – радоваться новому винтику и верить, что он будет лучше, чем предыдущий», - написал Почобут.


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