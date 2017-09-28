Беларусь ввела контроль за иностранцами 10 28.09.2017, 20:30

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C 1 октября отели должны сообщать об иностранцах в течение трех часов после заселения.

Уже с 1 октября в Беларуси отели, усадьбы и другие субъекты, сдающие жилье, должны сообщать милиции о заселении иностранцев в течение трех часов. Об этом агентству БелТА сообщили в управлении информации и общественных связей МВД.

1 октября вступают в силу изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". В частности, поменяется порядок предоставления в орган внутренних дел информации об иностранных гражданах в нашей стране.

Изменения затронут отели, санаторно-курортные и оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по сдаче внаем жилых помещений. О сдаче помещения в аренду иностранцу они должны сообщать в течение трех часов. Сделать это можно через единый портал электронных услуг (с использованием ключа электронной цифровой подписи), автоматизированную информационную систему "Гостиницы", а также отослав сообщение с нарочным.

Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, предусмотренный ст. 41-43 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", не изменится.