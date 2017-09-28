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Названы самые умные породы собак

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  • 28.09.2017, 20:55
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Психолог Стэнли Корен провел масштабное исследование практически всех пород.

Биолог-бихевиорист Франс де Ваал утверждает, что люди склонны судить о животных сквозь призму собственных представлений об интеллекте и потому часто ошибаются. Он совершенно прав — именно поэтому простого способа оценить интеллектуальный уровень породы собак не существует. Эту проблему решил в 1990-м году психолог Стэнли Корен, проведя масштабное исследование практически всех пород. В первую категорию исследователь выделил собак с превосходными способностями к обучению: они понимают команды менее чем за 5 повторений, а исполнение команды с первого раза возможно в 95% случаев. Ищете себе надежного и умного друга? Присмотритесь к псам из этого списка, пишет «Фрешер».

Австралийская пастушья собака

10 место

Австралийцы специально выводили пса, который будет способен управляться с большим стадом овец в разных условиях. Такая нагрузка требует высокого интеллекта: пастушьи собаки отлично поддаются дрессировке и моментально понимают приказы хозяина.

Ротвейлер

9 место

Трудно поверить, но этот массивный пес с внешностью первоклассного бойца, очень умен. Сочетание интеллекта и силы делает ротвейлеров идеальными служебными собаками.

Папильон

8 место

Маленькие собачки обычно воспринимаются слабыми, трусливыми и недалекими созданиями. Папильон совсем не таков: пес умнее, сильнее и даже жестче, чем кажется. Собака очень быстро учит новые команды и способна не дрогнув хвостом броситься на защиту хозяина.

Лабрадор-ретривер

7 место

Идеальная собака для семьи с детьми. Лабрадоры прославились своим добродушием, но в неприятной ситуации песик покажет себя сильным и беспощадным бойцом. Высокий уровень интеллекта позволяет использовать лабрадоров в полиции — они быстро обучаются и легко адаптируются к новым условиям.

Шелти

6 место

Шотландскую овчарку часто путают с колли. Породы и в самом деле похожи, но шелти умнее и организованнее сородичей. Декоративная внешность не помеха бойцовскому характеру: шелти считаются сильными и уверенными собаками.

Доберман

5 место

Почему-то миф о глупости доберманов до сих пор разделяют многие. Это не соответствует истине — доберманам просто нужна дрессировка. Без нее умный и сильный пес вырастет в неуправляемого наглеца, пользующегося своим умом для придумывания новых шалостей.

Золотистый ретривер

4 место

Мечта каждого ребенка планеты. Добродушные красавцы обучаются очень быстро и поэтому часто используются спасателями и полицейскими. Также эта порода выступает отличным поводырем: золотистый ретривер в считанные дни понимает обязанности и внимательно следит за беспомощным хозяином.

Немецкая овчарка

3 место

Еще одна жертва необоснованных слухов. Немецкие овчарки так часто использовались в качестве служебных собак, что люди привыкли воспринимать породу как недалекую, но исполнительную. В реальности же немецкая овчарка входит в тройку самых умных пород собак во всем мире.

Пудель

2 место

Во Франции эта порода до сих пор называется caniche (cane — утка), поскольку ведет свой род от охотничьих, французских водяных собак, поэтому недооценивать пушистого красавчика не стоит. Пудель занимает второе место в рейтинге самых умных пород доктора Стенли Корена.

Бордер-колли

1 место

Недавно ученые Университета Британской Колумбии подтвердили результаты исследования Стенли Корена: бордер-колли единогласно признана самой умной собакой из всех пород. Грациозные собаки действительно отличаются очень высоким интеллектом, но требуют постоянных физических и умственных нагрузок. Пустить воспитание бордер-колли на самотек будет огромной ошибкой.


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