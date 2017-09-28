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В Беларуси подорожает водка

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  • 28.09.2017, 21:14
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Ставка акцизов на крепкий алкоголь в Беларуси увеличена с 1 октября.

Ставка акцизов на крепкий алкоголь в Беларуси увеличена с 1 октября текущего года, передает БелТА.

В соответствии с документом с 1 октября 2017 года увеличивается ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) на 59 копеек до Br14,04 за литр безводного (стопроцентного) этилового спирта.


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