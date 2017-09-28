закрыть
28 сентября 2017, четверг, 23:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

СМИ: НАТО заморозило сотрудничество с РФ из-за учений «Запад-2017»

  • 28.09.2017, 21:01
  • 1,556

За заморозку совета РФ – НАТО выступали страны Балтии и Великобритания.

Совет Россия – НАТО будет заморожен до конца 2017 года по инициативе Брюсселя. Об этом российскому изданию «Известия» рассказали дипломатические источники в РФ.

Причиной для заморозки отношений стали российско-белорусские военные учения «Запад-2017», которые прошли в Беларуси с 14-го по 20 сентября.

По данным источников «Известий», за заморозку отношений РФ с НАТО выступали страны Балтии и Великобритания.

В постоянном представительстве РФ при НАТО сообщили, что не начинали подготовку к следующей встрече.

В пресс-службе Альянса сообщили, что с начала года в рамках совета РФ – НАТО были проведены пять встреч.

Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году, он является основной площадкой для коммуникации страны с Альянсом.

Военные учения в Беларуси с участием российских войск проходили с 14-го по 20 сентября.

Свое беспокойство по поводу маневров выражали страны Европейского союза, НАТО и Украина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские военные во время учений отработали условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара.


Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине