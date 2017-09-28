СМИ: НАТО заморозило сотрудничество с РФ из-за учений «Запад-2017»
- 28.09.2017, 21:01
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За заморозку совета РФ – НАТО выступали страны Балтии и Великобритания.
Совет Россия – НАТО будет заморожен до конца 2017 года по инициативе Брюсселя. Об этом российскому изданию «Известия» рассказали дипломатические источники в РФ.
Причиной для заморозки отношений стали российско-белорусские военные учения «Запад-2017», которые прошли в Беларуси с 14-го по 20 сентября.
По данным источников «Известий», за заморозку отношений РФ с НАТО выступали страны Балтии и Великобритания.
В постоянном представительстве РФ при НАТО сообщили, что не начинали подготовку к следующей встрече.
В пресс-службе Альянса сообщили, что с начала года в рамках совета РФ – НАТО были проведены пять встреч.
Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году, он является основной площадкой для коммуникации страны с Альянсом.
Военные учения в Беларуси с участием российских войск проходили с 14-го по 20 сентября.
Свое беспокойство по поводу маневров выражали страны Европейского союза, НАТО и Украина.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские военные во время учений отработали условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара.