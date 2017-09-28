закрыть
28 сентября 2017, четверг, 23:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гомельчане запустили сайт с видами города и окрестностей с высоты

  • 28.09.2017, 21:30
  • 1,323
Фото: gomel.today

Cайт позволяет рассмотреть областной центр с внушительной высоты с нескольких различных точек.

Интернет-ресурс позволяет рассмотреть областной центр и часть пригорода с внушительной высоты с нескольких различных точек. Первые съемки для составления подробной фотокарты Гомеля начались еще летом 2013 года, передает tut.by.

На сайте представлено специальное меню, которое позволяет выбрать и остановиться на конкретном интересующем районе или объекте. Например, гомельском аэропорте или футбольном стадионе.

Среди прочего у сайта есть функция виртуальной реальности. И при наличии специальных очков обычную навигацию посредством компьютерной мыши можно заменить на более увлекательный процесс.


Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине