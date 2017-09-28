Меркель поддержала предложения Макрона о реформах ЕС 28.09.2017, 21:45

Ангела Меркель

Фото: g20.org

Канцлер Германии вслед за президентом Франции призвала провести энергичные реформы внутри ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложенные президентом Франции Эмманюэлем Макроном энергичные реформы в Евросоюзе. Речь Макрона, произнесенную 26 сентября в Сорбонне, и выступление председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Меркель назвала важными вехами на пути к дальнейшему развитию ЕС и еврозоны, передает "Немецкая волна".

"Я твердо убеждена, что Европе нельзя просто топтаться на месте", - заявила глава германского правительства во время неформального ужина глав государств и правительств стран ЕС в Таллине в четверг, 28 сентября.

Комментируя речь Эмманюэля Макрона, Меркель с удовлетворением констатировала большое сходство в позициях Германии и Франции, отметив, однако, что "следует еще обсудить детали". Особенно высоко канцлер ФРГ оценила инициативы Макрона по гармонизации налогообложения предприятий и реформе законодательства о банкротстве.

В своей речи 28 сентября Эмманюэль Макрон предложил заключить своего рода новый Елисейский договор, который заложил бы основу для современного германо-французского рынка.