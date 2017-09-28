закрыть
28 сентября 2017, четверг, 23:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Ангел» о поисках Максима Мархалюка: Массовые выезды на данный момент не требуются

1
  • 28.09.2017, 21:50
  • 2,666

В поисках 10-летнего мальчика будут принимать участие подготовленные специалисты.

Сотрудники МЧС и МВД решили, что с 29 сентября в поисках 10-летнего Максима Мархалюка будут принимать участие подготовленные специалисты и координаторы ПСО «ЦентрСпас» (Гродно, Гродненская область), местные жители и добровольцы, сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

В отряде отметили, что для упрощения работы и повышения эффективности осмотра выделенной территории на пятницу, 29 сентября, комплектуются поисковые группы до 50−60 человек. В выходные дни под руководством МВД и МЧС будут работать координаторы и опытные поисковики ПСО «ЦентрСпас».

«Массовые выезды на данный момент не требуются до получения новых задач и новой информации от сотрудников МВД, МЧС и СК, координирующих поисковую операцию», — сказано в сообщении.

Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Искать ребенка за последние дни вызвались сотни волонтеров. Пока поиски не дали результатов.

Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.


Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине