Видеофакт: Появился ролик с аварией российского бомбардировщика 8 28.09.2017, 22:14

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Российский бомбардировщик Ту-22 М3 принимал участие в учениях «Запад-2017».

Российский бомбардировщик Ту-22 М3, который принимал участие в российско-белорусских учениях «Запад-2017», выкатился за пределы взлетной полосы на аэродроме в Калужской области РФ.

Видео происшествия, которое случилось еще 15 сентября, опубликовало российское издание «Взгляд». На ролике видно, что самолет не взлетел и не свернул в сторону, когда взлетная полоса закончилась. Бомбардировщик поехал по незаасфальтированной части аэродрома.

По информации издания, причиной аварии стал отказ датчиков скорости во время разбега, после чего экипаж решил прекратить взлет.