Алексей Марочкин представил в Гродно выставку «З рога ўсяго многа» 1 28.09.2017, 22:45

Алексей Марочкин

Фото: «Радыё Рацыя»

Увидеть выставку известного белорусского художника в центре Гродно можно до 11 октября.

Известный белорусский художник Алексей Марочкин (псевдоним Алесь Мара) представил в гродненской галерее «Тизенгауз» свою персональную выставку «З рога ўсяго многа», передает «Радыё Рацыя».

В экспозиции два десятка работ на историческую тему, пейзажи и портреты.

- В колодце сидит рыбак и рыбу ловит. Кажется, вот такой сюжет. Лодку поместил, желто-голубой флажок, и у этого рыбака за плечами автомат. Не очень тихая украинская ночь. Я думаю, что это произведение стоит посмотреть. Ну и есть здесь пейзажи. Пейзажи Могилевщины, это места, где прошло мое детство. Ну и также здесь уместился портрет Богуслава Радзивилла, - рассказал художник о своей выставке.

Для директора галереи «Тизенгауз» Ольги Бабинской эта выставка - как воспоминание прошлых лет.

- За 17 лет существования галереи, это третья выставка Алеся Мары - Алексея Марочкина у нас. Но между последней и сегодняшней прошло более десяти лет. Мне очень приятно, когда он позвонил и предложил свои произведения для выставки. Для меня особенно приятный такой случай, потому что встреча с этим художником напоминает мне о том времени, десять лет назад, когда была еще с нами Галина Константиновна Сорока и когда все мы были молоды и красивы.