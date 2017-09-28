Арсен Венгер: В матче с БАТЭ нам было непросто 28.09.2017, 22:30

Наставник «Арсенала» прокомментировал матч с борисовским клубом.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после победы над БАТЭ (4:2) в матче группового раунда Лиги Европы отметил, что в целом доволен результатом, передает «Прессбол».

– Сегодня у нас была экспериментальная команда. На поле оказались и опытные игроки, и молодежь. Мне понравилось, как они взаимодействовали. 65 минут наша команда неплохо держала тем, потом ребята немного подсели. Но в целом я доволен результатом.

Уилшер провел великолепный первый тайм. Он много старается и, думаю, способен вернуться на прежний уровень. Сейчас Джек в том периоде, когда карьера начинает развиваться по нарастающей. Если ему не помешают травмы, то движение вперед обязательно продолжится. Надеюсь, что это произойдет.

– Жиру забил сотый гол за «Арсенал».

– Поздравил его с этим выдающимся достижением. Не так много игроков могут похвастаться таким количеством голов. А забивать – самое сложное в футболе. Поэтому могу лишь похвалить нападающего.

– Когда вы выставляете состав, подобный сегодняшнему, просите, чтобы опытные игроки помогали молодым?

– Конечно. Они ведь вместе работают на тренировках. Потому сами понимают, где нужно подсказать в той или иной ситуации. Но я должен отметить, что БАТЭ показал довольно связную игру, и нам было непросто. И еще. Минск – очень красивый город, – сказал Венгер.