В Китае предписали закрыться всем фирмам из КНДР 8 29.09.2017, 7:36

3,607

Санкции касаются также совместных предприятий Китая и Северной Кореи.

Китай объявил о закрытии северокорейских компаний, работающих на территории страны, в связи с введением санкций ООН в отношении Пхеньяна, сообщает bbc.com.

Как говорится в заявлении китайских властей, северокорейские компании прекратят свою работу на территории Китая к началу января. Совместные предприятия Китая и Северной Кореи также должны будут прекратить свою деятельность.

Китай, остающийся фактически единственным союзником Пхеньяна, уже прекратил закупать текстиль у КНДР и ограничил экспорт нефти в Северную Корею.

Новые санкции, единогласно одобренные Советом Безопасности ООН 11 сентября, стали ответом на шестое подряд ядерное испытание Пхеньяна.

Министерство торговли Китая заявило, что на закрытие северокорейских предприятий на территории Китая отводится 120 дней с момента принятия резолюции СБ ООН.

Китай - основной торговый партнер КНДР. Пекин традиционно защищал своего восточного соседа, однако выступил с жесткой критикой действий Пхеньяна по развитию ядерной программы.

Еще в феврале Китай заявил, что приостанавливает закупки угля в КНДР, а также торговлю морепродуктами и продукцией черной металлургии между двумя странами.

После решения Китая прекратить импорт текстиля из КНДР Пхеньян лишился нескольких и без того скудных источников поступления иностранной валюты.

Давление на Китай с тем, чтобы Пекин ужесточил свою политику по отношению к КНДР, оказывал и президент США Дональд Трамп, который в разное время то хвалил руководство КНР, то критиковал его.

Дональд Трамп ведет словесную войну с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и называл его безумцем и человеком-ракетой, вступившим на самоубийственный путь.

Он уже предупредил, что у Вашингтона не будет иного выхода, кроме как полностью уничтожить Северную Корею, если Соединенным Штатам придется защищать себя или своих союзников.