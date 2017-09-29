Видеофакт: Трибуны скандируют «молодец!» парню с бело-красно-белым флагом на поле

Видеофакт: Трибуны скандируют «молодец!» парню с бело-красно-белым флагом на поле4
- 29.09.2017, 7:45
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Белорусы на матче БАТЭ — «Арсенал» поддержали Александра Венгерского.
Во время матча БАТЭ — «Арсенал» на поле «Борисов-Арены» выбежал болельщик, который держал в руках бело-красно-белый флаг. На самом парне была байка с «Погоней».
Стюарды догнали патриота у ворот гостей. Сообщается, что его посадили в микроавтобус и вывезли.
В соцсетях уже выяснили, что перформанс устроил Александр Венгерский из Вилейки. 8 сентября он участвовал в уличной акции против военных учений с плакатом «Русский солдат иди домой. Водки здесь нет».
Показательно, что люди с трибун на матче БАТЭ — «Арсенал» кричали Александру Венгерскому: «Молодец!».
Бяжы, хлопец! ✌️#BATEvAFC pic.twitter.com/le9xQ9mOlI— Pavał Mažejka (@PMazheika) 28 сентября 2017 г.
Спадарства, здаецца, у нас з'явіўся новы мем!— не Рон Уизли (@not_RW) 28 сентября 2017 г.
"Ты, калі нехта сказаў "Белоруссия"".#BATEvAFC pic.twitter.com/VbKvIawoJE