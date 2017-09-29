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Видеофакт: Трибуны скандируют «молодец!» парню с бело-красно-белым флагом на поле

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  • 29.09.2017, 7:45
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Белорусы на матче БАТЭ — «Арсенал» поддержали Александра Венгерского.

Во время матча БАТЭ — «Арсенал» на поле «Борисов-Арены» выбежал болельщик, который держал в руках бело-красно-белый флаг. На самом парне была байка с «Погоней».

Стюарды догнали патриота у ворот гостей. Сообщается, что его посадили в микроавтобус и вывезли.

В соцсетях уже выяснили, что перформанс устроил Александр Венгерский из Вилейки. 8 сентября он участвовал в уличной акции против военных учений с плакатом «Русский солдат иди домой. Водки здесь нет».

Показательно, что люди с трибун на матче БАТЭ — «Арсенал» кричали Александру Венгерскому: «Молодец!».


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