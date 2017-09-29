Будет ли у курдов свое государство 29.09.2017, 7:53

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Фото: AFP/Getty Images

И кто пытается этому помешать такому развитию событий.

На этой неделе иракские курды подвели итоги референдума о независимости — более 92% принявших участие в плебисците высказались за создание независимого государства. Против референдума выступил не только Ирак, но и соседние государства (Иран, Сирия Турция), а также США. Россия была сдержанной в оценках, хотя референдум угрожает и интересам Москвы: растущая напряженность ставит под вопрос проект «Роснефти» о строительстве нефтепровода из Иракского Курдистана в Турцию. Чуть ранее на севере Сирии курды объявили о создании Федерации Рожава.

О том, как курды строят свое государство и почему к ним стекаются социалисты и анархисты со всего мира, Дмитрий Окрест и Дмитрий Петров пишут в книге «Жизнь без государства: революция в Курдистане». The Insider публикует небольшой отрывок:

- Между Москвой и Дамаском по прямой почти 2500 км, но идущая седьмой год гражданская война в Сирии оказывается ближе, чем мы привыкли думать. Сбитый турецкими воен­ными «Су-24» и взрыв игиловцами рейса «Когалымавиа» при­вели к тому, что россияне лишились привычных курортов. Теракт в питерском метро, в котором обвиняют присягнувших сирийским боевикам узбеков и киргизов. Свыше 30 погиб­ших в песках военнослужащих, признанных Минобороны РФ. Сколько же всего в Сирии погибло кадровых военных, наемни­ков и добровольцев, пожалуй, мы никогда не узнаем. Ближний Восток оказывается гораздо ближе, чем кажется.

В феврале 2016 года в спальном районе Москвы открылось первое в мире международное представительство автономии Западного Курдистана. Уже позднее представительства откры­лись в нескольких европейских столицах. В то же время рос­сийская сторона выступила с предложением включить курдов в международное обсуждение ситуации в Сирии на перегово­рах в Женеве между официальным Дамаском и оппозицией в начале февраля 2016 года.

«Для курдского народа и для народов Рожавы это собы­тие является историческим. Это стало возможным благодаря упорной борьбе курдов в Сирии. Мы надеемся, что предста­вительство станет голосом нашего региона», — с волнением произнес глава миссии сирийских курдов в странах Европы и Америки Сенам Мухаммед и перерезал короткую крас­ную ленточку, протянутую в узком коридоре со стеклянными перегородками.

Первое международное представительство Рожавы уда­лось открыть благодаря нескольким факторам. Во-первых, из-за ослабления президента Сирии Башара Асада. Несмотря на военную помощь Дамаска, Россия решила подыскать новых союзников и воспользоваться курдскими связями. Во-вторых, открытие состоялось вопреки желанию руководства Турции, отношения с которым всерьез обострились после уничтожения турецкой армией российского самолета.

В Рожаве, как и во всей Сирии, социально-политическая ситуация меняется стремительно. В октябре 2015 года был создан военно-политический альянс «Сирийские демократи­ческие силы» (СДС), который объединил в себе вооруженные формирования представителей всех этнических групп, про­живающих на севере страны. Идейной основой альянса стала приверженность его участников идее федерализации Сирии и выстраивания институтов самоуправления на местах. Его военным ядром выступили YPG — Отряды народной самообо­роны Рожавы.

Вскоре начал свою работу Совет демократической Сирии. Его задача — координировать претворение в жизнь идей демо­кратического конфедерализма в более широких региональных масштабах, не ограничиваясь Рожавой. В Совет вошли пред­ставители союзных Рожаве политических сил, в том числе из регионов, которые зимой 2016 года еще находились под вла­стью ИГИЛ. Основная идея создания новых структур — помочь проекту демократической федерации в Сирии перешагнуть через территориальные рамки кантонов Рожавы и макси­мально вовлечь в него некурдские сообщества страны.

В 2016 году Сирийские демократические силы освобо­дили от «Исламского государства» обширные территории. Рука об руку с военными успехами следовали политические и общественные перемены. В марте 2016 года в городе Риме­лан (кантон Джазира) собрался конгресс в составе 151 делегата от местных сообществ, политических партий и обществен­ных организаций севера Сирии. Конгресс провозгласил созда­ние Федерации Рожава — Северная Сирия. В нее вошли кан­тоны Рожавы, автономный регион Шехба к западу от Евфрата и освобожденные территории к югу от Рожавы. Одностороннее провозглашение федерализации прозвучало на фоне выхода российских ВКС из сирийской кампании, которое, впрочем, затянулось на неопределенное время.

«В случае реальной конфедерации есть большая опасность, что раздел будет конфессиональным — шииты, сунниты, ала­виты, друзы. В сороковые годы такой краткосрочный эксперимент был, но с тех пор прошло слишком много времени», — считает сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Меламедов. По его мнению, сегодня сирийская нация уже сформировалась.

Однако этот федералистский проект вполне реален и, насколько можно судить, успешно преодолевает конфессиональ­ную и этническую вражду. Сразу после объявления федерации начал свою работу комитет по выработке Общественного договора для всей федерации. Он должен был заменить преж­ний документ, созданный в 2014 году для Рожавы. Сопредседателями комитета были избраны курдянка из TEV-DEM Хедие Юсиф и араб Мансур Селим.

Процедура подготовки основного документа федерации заняла полгода. Помимо Комитета к работе были приглашены все общественные и политические организации региона, которым предложили присылать свои варианты и правки Обще­ственного договора. После того как работа над черновиком была закончена, он был представлен обществу Северной Сирии для финального обсуждения. Процедура обсуждения разительно отличалась от государственной практики, где Консти­туция спускается на общество «сверху». Все структуры общества были приглашены в соучастники процесса.

«Мы, TEV-DEM, завершили свою работу сотнями собраний в разных районах и деревнях трех кантонов. Эти собрания не были просто техническими — многие люди удивили TEV-DEM новыми предложениями по деталям документа, которые были приняты. Больше того, до сентября 2016 года предложения при­нимались от отдельных интеллектуалов, ученых, художников», — рассказала Хедие Юсиф курдскому экологу Эркану Айбоге.

Наконец, в конце ноября 2016 года новый Общественный договор был принят на вновь собравшемся съезде делегатов. Основные принципы Договора были те же, что и в предыдущем документе: этническое равноправие, особое внимание к правам женщин и защита прав рабочих. Федерация сменила название и стала «Демократической федерацией Северной Сирии» без упоминания курдского термина Рожава, чтобы подчеркнуть равенство всех народов, населяющих регион. Тем более с учетом освобожденных в 2016 году областей курды перестают быть этническим большинством Федерации.

Однако важнее любых названий социальные механизмы, которые были созданы на освобожденных территориях. Управление на себя взяли советы, где основным является принцип коллегиальности принятия решений. Так, была создана Зако­нодательная ассамблея Манбиджа, в которую зимой 2017 года вошел 131 участник — представители всех этнических групп области. Как сообщило агентство ANF, в марте 2017-го в соответствии с обычной для Рожавы практикой при Ассамблее было создано 13 профильных комитетов: по международным делам, по делам женщин, вопросам здравоохранения, образо­вания и другим.

Ситуация в Рожаве сильно резонирует с политической обстановкой в Турции и ее курдских районах. В августе 2016 года, после успехов Сирийских демократических сил в Манбидже, турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата». Вой­ска вторглись на сирийскую территорию в районе города Джарабулус. Было официально объявлено, что операция направлена как против ИГИЛ, так и против Рожавы, тесно связанной с Рабочей партией Курдистана. Наблюдатели сходятся 354

во мнении, что главной задачей «Щита Евфрата» было не допустить присоединение всего региона Шехба к Федерации Северной Сирии и объединение территории небольшого кантона Африн с остальной Рожавой. Эту задачу турецкая армия и союзные ей части сирийской оппозиции решили, захватив прежде курдов города Джарабулус и Аль-Баб.

В течение последних лет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган концентрировал в своих руках все большую власть. Неудавшаяся попытка переворота в июле 2016 года только укрепила его позиции и популярность. В итоге Эрдоган высту­пил с предложением изменить конституцию страны и превратить Турцию в президентскую республику. На референдуме в марте 2017 года с минимальным большинством — 51,41 % — победили поправки президента. Оппозиция итоги референдума не признала, обвинив Эрдогана в манипуляциях и фальсификациях. Эти события происходят на фоне ожесточенного вооруженного конфликта между правительством, с одной сто­роны, и РПК и другими левыми силами — с другой.

Наступление сирийских курдов на Ракку — столицу ИГИЛ — замедлилось после того, как турецкие войска стали активнее вести себя в Сирии. Спустя месяц после референдума турецкая армия в конце апреля 2017 года нанесла массированный авиационный и артиллерийский удар по Рожаве и Шенгалу, убив нескольких военных командиров Сирийских демократических сил и уничтожив три радиостанции. Ситуация на границе Турции и Северной Сирии, к которой стянуты турецкие воинские части, продолжает оставаться крайне напряженной. В этой сложной политической ситуации не прекращаются попытки глобальных политических игроков, делящих сферы влияния в Сирии, вовлечь Федерацию Северной Сирии в орбиту своего влияния.

Стало известно, что в феврале 2017 года сенаторреспубликанец Джон Маккейн совершил секретную поездку в Кобани на севере Сирии. В ходе визита он обсудил возможность уско­рения операции по борьбе с ИГИЛ, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. При этом глава правительства Турции Бинали Йылдырым предупредил, что США не должны рисковать стратегическим союзом с Анкарой ради курдов. Меж тем низовая дипломатия Рожавы пока ограничена.

В марте 2017 года появилась информация, что Россия построит военную базу на северо-западе Сирии, где будут тренироваться бойцы курдских «Отрядов народной самообороны. Представитель «Отрядов народной самообороны» Редур Халил сообщил, что российские военнослужащие уже прибыли на бронемашинах — это уже третья российская база в Сирии. Впрочем, в Минобороны России информацию о строительстве базы сразу же опровергли.

Российские дипломаты также активно действуют — в частности, они передали спецпосланнику ООН Стеффану де Мистуре проект новой Конституции Сирии. Проект предлагал сирийцам избирать президента на семь лет без возможности переизбрания на второй срок. Сами президентские полномо­чия должны были быть перераспределены в пользу двухпалатного парламента, а для курдов, которые проживают на севере, предлагалось создать автономию. Таким образом, автономия курдов могла бы иметь собственные органы самоуправления.

При разработке проекта были изучены и приняты во вни­мание все предшествующие варианты конституций Сирии, начиная с конституционной монархии 1920 года, в которой было закреплено федеративное устройство. Однако в итоге другие стороны переговоров в Астане не приняли новый конституционный проект.

Сотрудничая с США и Россией, Федерация Северной Сирии сохраняет независимость политики и социального творчества. Лишь наступление на Ракку вызывает вопросы: насколько сыграло роль давление американской стороны в принятии решения начать эту операцию? Один из лидеров Союза общин Курдистана (гражданского крыла Рабочей партии Курдистана) Джамиль Байик в декабре 2015 года заявил: «Мы ни на российской, ни на американской стороне. Мы — третья сила, и представляем третью линию».

Рожава и ее наследница — Демократическая федерация — стремятся реализовать социальный проект «демократического конфедерализма», разработанный Оджаланом. Конфедера­лизм критически относится к государству и предлагает строить общество на принципах прямой демократии, проявляя особое внимание к правам женщин, этническому равноправию и экологии. На основе этих принципов в Рожаве были созданы институты самоуправления и кооперативной экономики.

Директор Центра политических систем и культур МГУ Василий Кузнецов считает, что Рожаву можно поставить в одном ряду с другими альтернативными проектами региона: «У ливанской партии “Хезболла” созданы свои центры притяжения, в Алжире довольно успешно действовал Координационный совет дере­венских комитетов Кабилии, была ливийская Джамахирия, где официально отменили государство. Они сумели выстроить экономику и альтернативную систему управления, но их проблема связана с геополитикой. Когда нужно вписываться в мировую политику, то приходится уходить от экзотики». Именно поэ­тому, считает востоковед, независимо от успехов курдов, новых форм государственности мы, вероятно, не увидим.

Однако социальный строй Рожавы на сегодняшний день выдержал проверку шестью годами военного времени и напряженной политической борьбы. Он продолжает развиваться и углубляться. «К сожалению, в Рожаве система не полностью устроена на принципах прямой демократии. Однако количество коммун со времени провозглашения демократической автономии выросло втрое», — сообщил Эркан Айбога. Сайт cooperativeeconomy.info регулярно публикует новости о созда­нии новых кооперативов в разных уголках Федерации.

Социальное строительство в Рожаве стало вдохновением для множества представителей левого движения по всем миру. Социалисты и анархисты увидели в этом проекте воплощение близких им представлений об устройстве общества и его эко­номической системе. Десятки исследователей и волонтеров продолжают пребывать в регион, чтобы изучить ситуацию и помочь автономии устоять и развиваться. Можно отметить, что Рожава уже оказала определенное мобилизующее влияние на левые движения в Европе и США.

В апреле 2017 года был образован гражданский совет Ракки. На учредительную конференцию совета собралось более ста делегатов, среди которых были представители арабской, курдской и туркоманской общин. Большинство — жители уже освобожденных деревень области и беженцы с территории «Исламского государства». Гражданский совет, по замыслу его создателей, станет основой самоуправления города и области Ракка после того, как оттуда будет выбито ИГИЛ. 10 мая 2017 года после нескольких недель ожесточенных городских боев Сирийские демократические силы полностью взяли под контроль стратегически важную плотину Табка на Евфрате и примыкающий к ней город. Гражданский совет Ракки обрел более прочную почву под ногами.

Авторы книги «Исламское государство: армия террора» утверждают, что причиной роста популярности исламистов стали отсутствие социальных лифтов, коррупция, бедственное экономическое положение граждан. Мосул, столица ИГИЛ, со дня на день будет взят. Ракка — другая столица халифата — уже почти окружена, но породившие исламистов проблемы не решены. Аналогичные условия, по заверениям Международной кризисной группы, сохраняются на Северном Кавказе, откуда уехало множество джихадистов. По-прежнему активны присягнувшие ИГИЛ группировки в Египте, Ливии, Йемене, Нигерии, на Кавказе, а теперь также в Афганистане и на Филиппинах. Следовательно, странный союз из НАТО, Сирии, РФ, Ирана и тысячи добровольцев вскоре постигнет конец. Эксперт Российского совета по международным делам Руслан Мамедов считает, что новый кризис может разразиться почти сразу либо из-за конфликтов в Иракском Курдистане или вокруг статуса Киркука, либо в результате тупика в политическом процессе в самом Багдаде, ведь противоречия — между суннитами и шиитами, арабами и курдами — до сих пор не преодолены. Круг замкнулся, а значит, гражданская война грозит продолжить собирать кровавую жатву.

Каким будет будущее Северной Сирии и всего Ближнего Востока? Строить прогнозы — самое неблагодарное дело. С уверенностью можно сказать только то, что сложнейшая политическая ситуация в регионе с ее внутренними противоречиями и активным участием внешних сил породит еще немало драматических кульминаций и поворотных моментов. А значит, испытания ждут и социально-политический проект Демократической федерации Северной Сирии.