Где и как жил потерявшийся в Беловежской пуще мальчик 13 29.09.2017, 8:14

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Следственный комитет опубликовал фото найденных улик.

Свислочским районным отделом Следственного комитета по факту исчезновения 16 сентября малолетнего жителя деревни Новый Двор Свислочского района Максима Мархалюка в соответствии с п.2 ст.167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь возбуждено уголовное дело.

СК опубликовал фото найденных улик и где и как жил потерявшийся в пуще мальчик. Издание virtualbrest.by приводит факты, которыми на сегодняшний день оперируют следователи:

«Основанием для принятия указанного процессуального решения послужило истечение десяти суток с момента подачи заявления об исчезновении ребенка и неустановление его местонахождения в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

После поступления от матери сообщения об исчезновении сына, следователи Свислочского районного отдела Следственного комитета, сотрудники милиции и эксперты выбывали в составе следственно-оперативной группы на место происшествия. Производились осмотры жилища семьи Мархалюков, а также шалаша в лесном массиве, где часто собираются подростки. Изъятые с мест следы и предметы направлены для проведения соответствующих экспертных исследований. Опрошены родители малолетнего, его одноклассники, педагоги, друзья и знакомые. Проведена работа среди населения для получения информации, способствующей установлению местонахождения школьника.

При непосредственном участии следователей ежедневно проводился анализ полученной информации, на основе которого планировались дальнейшие поисковые, оперативно-розыскные и следственные действия.

В целях координации деятельности правоохранительных и иных ведомств дальнейшее расследование уголовного дела осуществляется управлением Следственного комитета по Гродненской области. В настоящее время следователи тщательно изучают все собранные органами внутренних дел материалы. Совместно с сотрудниками милиции разрабатывается план проведения дополнительных следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по установлению местонахождения ребенка и проверке всех возможных версий его исчезновения.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль председателем Следственного комитета», - заявил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.