Многодетные семьи платят за жилье вдвойне 11 29.09.2017, 8:21

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Случчане не могут заселиться без инструкции горгаза в новый дом, но уже оплачивают за него кредит.

В мае 2017 года в Слуцке был сдан пятиэтажный дом по улице Борисовца, 20А, построенный по госзаказу для первоочередников: многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, сирот. Жильцы получили ключи, оформили жилье в собственность, некоторые успели прописаться, но въехать в квартиры не могут. В доме нет воды и газа, пишет kurjer.info.

ЖЭУ-5, которое обслуживает дом, ничем помочь жильцам не может, потому что начальник — в отпуске.

Татьяне Никифоровой 30 лет, в ее семье четверо сыновей: старшему 6 лет, младшему — 3 месяца. Собственную квартиру они ждали 8 лет, и все это время жили в общежитии. Когда они получили ключи от жилища, им объяснили, что общежитие они должны освободить и дали на переезд 3 месяца.

Больше всего Татьяну беспокоит, что до холодов они так и не переедут в свою новую квартиру. Помещения без отделки, нужно хотя бы постелить линолеум, установить сантехнику, оштукатурить стены. Без воды такую работу не сделаешь, а без газа — пищу не сваришь.

Всего в доме 80 квартир, одно- и двухкомнатные, в них будут жить 64 семьи. Это первый в Слуцке дом, построенный с господдержкой.

13 сентября жильцы получили ключи, потом оформили право собственности и прописались. У большинства владельцев — похожие истории: все не имеют своего жилья и несколько лет стояли в очереди на получение квартир с помощью льготного кредитования.

Из-за нехватки двухкомнатных квартир, некоторым семьям были выделены по две однокомнатные квартиры на одной площадке. Таким жильцам еще предстоит сложный ремонт по объединению двух квартир в одну и немалые траты.

Каждый день жильцы дома приходят в свои квартиры, чтобы проверить, появились ли газ и отопление. Для решения проблем несколько семей объединились, составили списки жильцов дома, узнали телефоны друг друга, создали группу в вайбере для того, чтобы делиться информацией.

Помимо отсутствия газа и воды, в доме есть и другие недоделки: нет света в подъездах, где-то нет выключателей, плохо открываются окна, стекла поцарапаны, унитазы в некоторых квартирах забиты строительной смесью. Жильцы оставили заявки на исправление этих недостатков, но пока они не устранены.

Придется оплачивать две квартиры

В семьях Марии Ванкевич и Анастасии Адериха есть дети-инвалиды. Обе семьи живут на съемных квартирах и платят за них порядка 100 долларов.

С момента прописки им, как и всем остальным жильцам новостройки, начисляют квартплату, поэтому до переезда им придется оплачивать оба жилья и вносить средства в счет погашения кредита. Это разоряет их.

Семьи добиваются того, чтобы скорее подключили все коммуникации. На днях ЖЭУ пытались пустить воду по стоякам, но в нескольких местах сразу потекло, вода просочилась в подвал. Узнать, в какой квартире произошла протечка — невозможно, поскольку доступа в жилье нет, а организационными вопросами никто не занимается.

«Неизвестно, сколько времени продлится волокита, когда сможем переехать, — говорит Анастасия. — Поодиночке проблемы мы решить не можем. А ответственного лица — нет. Разные организации ссылаются друг на друга».

Бег по замкнутому кругу

Новый дом передан в управление и обслуживание ЖЭУ-5. Новоселы побывали там, просили решить вопросы с подключением воды и газа, но с ними не стали разговаривать, потому что начальник ЖЭУ-5 — в отпуске.

Газовщики отказываются заключать договор с каждой семьей отдельно. Они говорят, что не получили от ЖЭУ-5 даже списки жильцов. А без списков — не могут провести инструктаж по безопасному пользованию плитами. А без инструктажа — не подключат газ.

Кроме того, жильцы беспокоятся, что скоро отопительный сезон, а как поведет себя система отопления в новостройке — неизвестно. На ее проверку нужно время и доступ во все квартиры, но они — закрыты.

«Радости от новой квартиры пока не испытываю, — говорит Ольга Короневич, — нервотрепка и бесконечные хождения. Мы хотим, чтобы на наши проблемы обратили внимание, закрепили ответственное лицо, к которому можно обращаться по всем вопросам.

Для нас дорог каждый день, столько предстоит работы, прежде чем мы сможем нормально жить, у всех — дети».

Что говорят официальные лица

«Жильцы дома не могут создать ТСЖ или кооператив для решения своих проблем, — сказал Игорь Родионов, исполняющий обязанности директора Слуцкого УКСа. — Решением исполкома уполномоченным представителем дома назначено ЖЭУ-5. Дом принят в эксплуатацию. Поэтому организационные вопросы и обслуживание дома осуществляют именно ЖЭУ».

Представитель ЖЭУ заявил, что без инструктажа всех жильцов старше 15 лет газ в дом подать нельзя. «Мы должны иметь списки всех жильцов, их еще не получили из исполкома. После этого передадим письмо в службу газа. Пока последний жилец не пройдет инструктаж, газ не подключат», — пояснила Жанна Соловей, ведущий инженер ЖЭУ-5.

Она добавила, что недавно сантехники сделали пробный пуск воды. «Открыли общий вентиль, где-то потекло, вода попала в подвал. Вентиль закрыли. Источник установить пока не можем, потому что квартиры закрыты».

По словам Жанны Соловей, в пятницу 29 сентября с 9 часов утра будут снова включать воду.

Жильцов обещают оповестить объявлениями на подъездах. «Позвонить каждому новоселу нет возможности», — заявила сотрудница ЖЭУ.