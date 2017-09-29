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БАТЭ — «Арсенал»: Что известно о новом герое национального флага

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  • 29.09.2017, 8:36
  • 11,633
Фото: svaboda.org

Журналисты поговорили с родным братом Александра Венгерского.

На матче группового этапа Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом», что проходил на «Борисов-Арене», на поле выбежал болельщик с «Погоней» на груди и бело-красно-белым флагом в руках. Парня задержала охрана, но он успел назвать свое имя журналистам.

Парня зовут Александр Венгерский. Ему 26 лет, родом он из Вилейки.

«Он живет то в Минске, то дома, в Вилейке. Иногда пропадает на пару месяцев в столице. В свое время закончил курсы — учился на программиста. Высшего образования не имеет», — рассказал nn.by Андрей, родной брат Александра.

Александр из обычной семьи — мать всю жизнь работает на рынке в Вилейке, торгует мясом. Отца нет. Отчим, который вырастил Александра с братом, работает вальщиком леса. Андрей, брат, работает на польскую компанию — он дальнобойщик.

Раньше Александр занимался спортом — греблей — но у него одна нога немного короче другой, поэтому поэтому ему не дали спортивный разряд. Инвалидность тоже не дали.

«Он последние два года начал интересоваться политикой, на митинги ходить. Участвовал в митинге против учений «Запад-2017», — говорит брат Александра. — О том, что хочет выбежать на поле с флагом, давно говорил, искал, с кем это можно сделать».


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