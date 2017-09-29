Путин придумал «долгий» план для Крыма и Донбасса 4 29.09.2017, 8:45

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Владимир Путин

Больше всего этот план ударяет по самой России.

Владимир Путин пытается заморозить ситуацию в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе на долгие годы, но в итоге Россия катастрофически отстает от цивилизованного мира, несмотря на все попытки обойти санкции. Такое мнение «Апострофу» высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, комментируя заявление посла Германии в РФ Рюдигера фон Фрича о том, что летний скандал с поставками оборудования компании Siemens в Крым привел к росту беспокойства и неопределенности международных инвесторов в России:

- Проект Крыма и Востока Украины (оккупированного Донбасса, - «Апостроф») постепенно приближается к состоянию, в котором оказались Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. В общем, видно, что Кремль видит в этой точке «стабильности» то состояние, куда он заинтересован перевести ситуацию. Последнее предложение Путина об использовании миротворцев ООН для разграничения вот этого бандитского анклава (так называемых ДНР-ЛНР, - «Апостроф») и территории, подконтрольной Украине, свидетельствует о том, что Кремль видит в этом решение проблемы. Это попытка заморозить конфликт на долгие годы.

Безусловно, в отношении того, что связано с развитием этих территорий – и Абхазии, и Приднестровья, и Южной Осетии, и теперь уже Крыма и Востока Украины (ОРДЛО, - «Апостроф») – делается все возможное, чтобы поддерживать жизнеспособность этих регионов. И когда Путин лично давал гарантии Siemens по поводу неиспользования для Крыма этих турбин (вокруг которых позже вспыхнул скандал), то он действительно обманывал инвесторов, обманывал крупную компанию.

Если бы это не вызвало серьезного скандала (с раскрытием этих планов), то закончилось бы каким-то временным решением энергетической проблемы Крыма. Но это же не просто депрессивный регион, а регион, который попал под санкции. И, к счастью, Украина внимательно наблюдает за происходящими там событиями. Кстати, в значительно меньшей степени, чем Грузия за событиями в Абхазии и Молдова за событиями в Приднестровье. Благодаря этому (институты гражданского общества, которые возникли параллельно государственным структурам, – очень ценный и важный результат в новой демократической Украине) и благодаря санкциям, конечно, удается сдерживать возможности России по решению ее проблем на оккупированных территориях Украины.

Все попытки Кремля обойти санкции, снизить озабоченность мирового сообщества по поводу оккупированных территорий подрывают доверие к России и, самое главное, обращают внимание мирового сообщества на очень нецивилизованные действия РФ. Ведь, кроме нарушения санкций, там нарушаются основополагающие принципы, связанные с соблюдением прав населения на оккупированных территориях. Введено новое законодательство, что противоречит международным принципам, осуществляются репрессии, преследования по политическим причинам. Россия наносит себе колоссальный ущерб подобными нецивилизованными и преступными действиями.

Рейтинг России и так очень низкий, а из-за этих событий снижается еще больше. Случай с Siemens – это очень показательная ситуация, которая воздействует на другие компании, другие контакты РФ с международным сообществом. А попытки компенсировать эту относительную изоляцию с помощью действий спецслужб, которые просто крадут современные микросхемы, еще больше усложняют ситуацию для России.

Понятно, почему это делается. Оказавшись в изоляции, Россия фактически оказалась отключенной от современных технологических достижений человечества. Уже не могут использоваться современные компьютеры. Это сказывается, начиная от военных технологий, заканчивая сельским хозяйством, которые не могут существовать без современной электроники, современных технологических достижений.

Это еще не эмбарго, но своими действиями Россия приближает момент, когда могут начаться разговоры об эмбарго. По технологическому уровню РФ постепенно откатывается в состояние Советского Союза, который отставал от мирового развития на 50 лет, или, как говорили тогда многие эксперты, «отстали не на 50 лет, а навсегда».

Все это будет продолжаться до тех пор, пока Россия находится в состоянии авторитарной империи, которая пытается расширять свои границы, ведет себя агрессивно не только по отношению к соседям, но и во всем остальном мире. Многие уже считают Россию основной деструктивной силой XXI века на уровне «Исламского государства», террористических образований. Главное, что эта опасность сегодня осознана и локализирована.

Что будет происходить дальше – зависит только от самой России. В какой степени – возможно, будет реформация внутренняя и внешняя в условиях, когда авторитарная власть выживает только в состоянии изоляции от всего остального мира.