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Рассерженные белорусы: До встречи на Площади 21 октября

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  • 29.09.2017, 8:49
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Вопросы, которые прозвучали на маршах протеста весной, актуальны до сих пор.

Об этом напоминают авторы видеоролика, который появился в соцсетях в последние дни. Его героем стала одна из участниц весенних акций протеста. Тогда, в феврале и марте, на улицы белорусских городов вышли тысячи людей, а главными темами, которые обсуждались, стали несбыточные обещания властей о зарплатах и пенсиях, декрет №3 и рост цен.

Видеоролик заканчивается призывом выходить на Марш рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.


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