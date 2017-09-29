Посол Польши наградил вилейчанина медалью «Pro Patria» 1 29.09.2017, 8:59

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Краевед Денис Канецкий возглавляет филиал Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры.

Посол Республики Польша в Беларуси Конрад Павлик наградил медалью «Pro Patria» вилейчанина Дениса Канецкого.

27 сентября председатель Вилейского филиала Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры получил медаль за помощь в увековечении памяти польских солдат, погибших на территории Вилейского района, пишет сайт газеты «Шлях перамогі».

Денис Канецкий

Фото: Сергей ГОНЧАР

В этот день в агрогородке Долгиново на братском военном кладбище состоялась торжественная церемония перезахоронения солдат польской заставы «Новый Погост» Корпуса охраны пограничья (КОП), которые погибли с 16 на 17 сентября 1939 года возле современной деревни Погост Долгиновского сельсовета. С 4 сентября у деревни проводились полевые поисковые работы по обнаружению останков пограничников.

Белорусские и польские поисковики обнаружили останки пяти человек, с частично сохранившимися фрагментами военных сапог, пуговиц с орлами и отличительными знаками.

Бывшая стражница «Новый Погост» входила в состав КОП «Долгиново» батальона «Будслав» полка «Вилейка». В сентябре 1939 года солдаты погибли в бою и были погребены в общей могиле возле самой заставы. Единственное известное имя одного из захороненных – командир взвода Стефан Комар.

Медаль «Pro Patria» (переводится с латыни «для Родины») была учреждена в Польше в 2011 году. Ею могут быть награждены люди и организации «за особые заслуги в культивировании памяти о борьбе за независимость Республики Польши».