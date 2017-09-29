Тренер «Арсенала»: Потребовалось много усилий, чтобы обыграть БАТЭ 4 29.09.2017, 9:18

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Арсен Венгер похвалил борисовчан и восхитился Минском.

Наставник БАТЭ Александр Ермакович разочарован началом матча против «Арсенала», а его коллега Арсен Венгер на послематчевой пресс-конференции похвалил соперника, проведшего два гола в оставшееся время, и Минск, сообщает tut.by.

Встреча завершилась победой лондонцев со счетом 4:2.

Арсен Венгер: «БАТЭ показал связную игру»

— У нас сегодня была экспериментальная команда, — напомнил Арсен Венгер. — Были опытные игроки и молодые. Мне понравилось, как они проявили себя и держали темп на протяжении 65 минут. И только оставшееся время матча провели не так удачно.

— Что скажете об игре Джека Уилшера?

— Мне кажется, что сегодня он провел выдающийся первый тайм. Он очень старается, чтобы вернуться на предыдущий уровень. У него много получается. Сегодня он это доказал.

— Как думаете, с хорошими физическими кондициями Джека и его креативом сможет ли он стать одним из топовых футболистов?

— Сейчас он находится на том этапе, когда карьера развивается по нарастающей. Если ему не будут мешать травмы, то, надеюсь, он еще покажет, что способен на многое. У него были проблемы со здоровьем, но, как видите, у него большой потенциал.

— Как скоро вы задумаетесь о том, чтобы продлить с Уилшером контракт?

— Не сегодня.

— Как вы прокомментируете то, что в матче с БАТЭ Оливье Жиру забил сотый мяч за «Арсенал»?

— Это великолепный результат. Я поздравил его с этим выдающимся достижением. Если вы посмотрите на список игроков «Арсенала», которым покорялась такая вершина, то их немного. А забивать голы — самое трудное в футболе.

— Когда вы выставляете молодых игроков вместе с опытными, просите ли лидеров показать молодежи пример своей игрой?

— Конечно, я всегда это делаю. Наш резерв тренируется вместе с основным составом каждый день. У него есть задатки для того, чтобы вливаться в игру.

Я должен отметить, что БАТЭ показал сегодня связную игру. Соперники хорошо двигались группами, были изобретательны. Потребовалось много усилий, чтобы обыграть борисовчан.

Уходя с пресс-конференции, Арсен Венгер с улыбкой произнес: «Минск — очень красивый город».

Александр Ермакович: «Сказали ребятам, что нужно сохранить лицо»

— Конечно, мы надеялись на другой исход матча, — сказал после встречи наставник БАТЭ Александр Ермакович. — К сожалению, мы выдали ужасный старт. Видимо, сказались эмоции. Хочешь не хочешь, а мандраж присутствовал. Такие ошибки допустили… Например, то, что вышло у Дениса Щербицкого (пас сопернику, который привел к голу. — Прим. ред.). Да и собственные атаки начинали робко. Предоставить «Арсеналу» фору в три мяча в первые полчас Сказали ребятам, что нужно сохранить лицо. По крайней мере, во втором тайме у нас была команда на поле. Да, раскрывались, где-то рисковали — шли большими силами вперед и оголяли тылы. Забили два мяча и могли провести еще несколько мячей. Игрой во втором тайме доставили радость болельщикам.

— При счете 0:3 многим вспомнилось разгромное поражение от донецкого «Шахтера». Что удалось сделать в этот раз, чтобы история не повторилась?

— Важно было забить, и Мирко Иванич провел хороший гол. Он вселил уверенность и надежду. К сожалению, в начале второго тайма получили пенальти в свои ворота. Ну и сами могли забить больше. Были моменты и у Саши Володько.

— Что скажете про пенальти? И готовились ли перед матчем к ударам с одиннадцатиметровой отметки?

— Со стороны эпизод показался спорным. Момента на повторе не видел. Уверен, что наш тренер по вратарям Андрей Дрозд не упустил этот момент.

— С чем была связана ранняя замена Дениса Полякова на Максима Володько? Выход Максима как-то изменил течение матча?

— Замена была вынужденной. Денис попросил снять его с игры. Ну, а Максим сыграл так, как и вся команда.

— Не показалось ли вам, что во втором тайме «Арсенал» сбавил обороты?

— Тяжело оценивать, дело ли тут в «Арсенале» или же мы добавили в организации. По большому счету это не имеет никакого значения.

— «Кельн» дома минимально уступил «Црвене Звезде». Какова ваша реакция?

— Изначально было понятно, что наши спаренные матчи с «Кельном» станут определяющими с точки зрения турнирной борьбы.

Положение команд в квартете Н после второго тура: «Арсенал» — 6 очков, «Црвена Звезда» — по 4 очка, БАТЭ — 1 очко, «Кельн» — 0 очков.