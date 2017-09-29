Александр Молочко: Отступать некуда, буду на Марше рассерженных белорусов 2.0 29.09.2017, 9:39

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АЛЕКСАНДР МОЛОЧКО

Даже в относительно «богатом» Солигорске люди недовольны зарплатами и поборами.

Жители города недовольны отсутствием возможности купить жилье, зарплатами, которых не хватает, огромными очередями в больницы, ценами на продукты, которые постоянно растут, инфляцией во всех областях жизнедеятельности, поборами. Об этом сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org заявил известный в Солигорске общественный активист Александр Молочко.

— С вами не продлили контракт на «Беларуськалии». С чем вы это связываете?

— Контракт со мной не продлили по политическим причинам. Активная гражданская позиция и свободные в своих взглядах люди сегодня этой стране не нужны. Я знаю, что решение принималось не только персонально директором Первого рудоуправления и моим давним «другом», но и на самом верху — руководством ОАО «Беларуськалий». Это было уже очевидно, когда были опубликованы мои антикоррупционные репортажи. Это мало кому понравилось в Солигорске. Основная задача — задавить меня экономически и вытолкнуть из города, а может и из страны. В этом прежде всего заинтересована местная «элитка», которая дорвалась до кормушки и не желает чтобы кто-нибудь беспокоил ее. Все сказать пока не могу — подожду окончательного решения, так как за меня вступился актив независимого профсоюза, но потом будет продолжение антикоррупционной эпопеи. Отступать уже некуда.

— Вы не раз писали о коррупции на «Беларуськалий». Какова ситуация там сейчас?

— Ситуация в лучшую сторону не меняется. Надо понимать, что государственная система управления в стране вся построена на коррупционных схемах. Это особенно актуально для Солигорска, где крутятся большие «калийные деньги». Мои прошлые антикоррупционные материалы были официально направлены в правоохранительные органы Минской области. Не знаю, были ли они проанализированы там, но через месяц после этого был арестован уже на сегодняшний момент бывший глава Солигорского райисполкома Рымашевский. Других задержаний и арестов пока не было. Сейчас я собираю новые материалы и собираюсь их в перспективе опубликовать и направляить в область, так как в Солигорске уже давно никто ни с чем и ни с кем не борется — я имею в виду местных «силовиков», уполномоченных вести борьбу с коррупцией.

— Солигорск считается относительно благополучным городом по сравнению с остальной Беларусью…

— Зарплаты более-менее хорошие только на ОАО «Беларуськалий», но даже не во всех структурных подразделениях. Но и там они падают. Это в первую очередь связано с тем, что все заработанное уходит в центр. Более того, из-за того, что цены на удобрения упали, на сегодняшний момент рентабельность работы предприятия составляет всего лишь 10%. В прошлые годы показатель составлял 30-40%. Это официальные цифры, которые были озвучены на прошлой неделе. На сегодняшний момент поставлена задача взять максимум валюты количеством удобрений, а не их стоимостью. Ситуация на других предприятиях Солигорска еще хуже, так как все они завязаны на ОАО «Беларуськалий». Есть подряды от главного предприятия города, они работают по ним и получают деньги, нет подрядов — делают вид, что функционируют и что-то там подкидывают своим рабочим.

Жители города недовольны отсутствием возможности купить жилье, зарплатами, которых не хватает, огромными очередями в больницы, ценами на продукты, которые постоянно растут, инфляцией во всех областях жизнедеятельности, поборами в школах и детских садах. Этот перечень возможно продолжать бесконечно. Все эти проблемы актуальны для всей страны и для всех белорусов. Большинство населения понимает весь маразм ситуациях в стране. Но параллельно с этим все вроде бы вместе ждут какого конца, после которого возможно было бы все начать сначала. Когда он будет — пока неизвестно. Люди живут на последние деньги, которых очень и очень не хватает.

— 21 октября в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов. Такая же акция в феврале дала старт социальным протестом по всей стране. Что ждете от Марша сейчас?

— Если соберется много людей — будет хорошо. Ситуация складывается очень сложная и непредсказуемая. Что же касается меня, то я смогу принять участие в акции 21 октября уже в настоящем статусе «тунеядца».