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Девочка на трибуне воровала попкорн у принца Гарри

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  • 29.09.2017, 9:49
  • 8,259

Реакция принца умилила пользователей сети.

Один из наследников британского престола Его Королевское высочество принц Уэльский Гарри снова привлек внимание соцсетей, находясь в Канаде, где сейчас проходят спортивные соревнования ветеранов-инвалидов Invictus Games. На этот раз он попал в объектив, когда какая-то девочка воровала из его кулька попкорн. Но принц не обиделся, а подружился с маленькой мошенницей, пишет medialeaks.ru.

Во время соревнований на Играх непобедимых (Invictus Games, международные спортивные соревнования для ветеранов боевых действий с инвалидностью) у британского принца Гарри на трибуне двухлетняя девочка стала воровать попкорн. Ее активность заметили телекамеры.

Получилась уморительная сценка. Сначала девочка несколько раз залезла рукой в кулек с попкорном, который Его Королевское высочество держал в руках. При этом сам принц был настолько увлечен разговором со своим соседом, что ничего не замечал.

Зато это заметила мама девочки и, кажется, собеседник принца. Но Гарри по-прежнему был безмятежен и продолжал болтать, поедая лакомство.

В конце концов маленькая воровка себя выдала. Принц, конечно, схватил попкорн и спрятал. Ты чего, мол, это же мое!

Однако тут же сменил гнев на милость и стал сам угощать девочку попкорном к превеликому удовольствию ее мамы.

Вскоре Гарри уже увлеченно болтал с родителями девочки, а ей самой стало немного скучно. Ведь таскать чужой попкорн втихаря намного веселее, чем когда тебя угощают официально.

Девочку зовут Эмили Хенсон, и на самом деле принц Гарри знаком с ее родителями. Ее отец — Дэвид Хенсон, сам бывший участник Игр непобедимых, ветеран войны в Афганистане и товарищ принца Уэльского. Гарри служил в Королевских ВВС и даже пробыл три месяца в боевой командировке в Афганистане с декабря 2007-го по февраль 2008 года. По званию он капитан.

Вот вся реприза с попкорном на видео.

Поклонницы принца в соцсетях активно стали обсуждать, что он будет замечательным отцом.


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