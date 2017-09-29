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Киевское «Динамо» Хацкевича победило «Партизан», проигрывая 0:2

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  • 29.09.2017, 10:35
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Александр Хацкевич

Белорусский тренер и киевляне совершили фантастический камбэк.

Две недели назад борисовский БАТЭ достойно сыграл в Сербии против «Црвены Звезды» (1:1). Во втором туре черед ехать в Сербию настал для белорусского наставника киевского «Динамо» Александра Хацкевича. И его вояж получился более приятным – киевляне победили (3:2), хотя после первого тайма уступали 0:2, пишет «Трибуна».

Сначала отличился Ожегович. Длинный заброс из аута, Тавамба работает ручками против защитника, пасует, удар – гол.

Через 8 минут Тавамба забил сам, проскочив через центр защиты украинцев как через спящего сторожа.

А во втором тайме киевляне героически отыгрывались. Для начала Мораес реализовал пенальти за игру рукой человека в стенке. Вот тут пенальти более очевидный, нежели в борисовской игре БАТЭ с «Арсеналом».

Позже Буяльский с партнерами воспользовались чередой позиционных ошибок обороны «Партизана» и счет сравняли.

А на 84-й минуте камбэк довершил Мораес, который первый успел на добивание после выстрела в штангу от Буяльского.

3:2 в пользу киевлян и они со стопроцентным очковым результатом утверждаются на вершине своей группы.


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