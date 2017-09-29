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Рекс Тиллерсон отправился с визитом в Китай

  • 29.09.2017, 10:47
Рекс Тиллерсон
Фото: Getty Images

Главной темой переговоров станет давление на Пхеньян с целью сдерживания его ядерных провокаций.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг во второй раз отправился с визитом в Китай в стремлении добиться сотрудничества Пекина в кампании «максимального давления» против северокорейской ядерной агрессии на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове, сообщает «Голос Америки».

Встреча с вице-премьером КНР Ли Яньдун нацелена на то, чтобы заручиться помощью Китая в сдерживании ядерных провокаций со стороны КНДР и подготовить почву для намеченного на ноябрь первого официального визита Дональда Трампа в Китай.

«Мы продолжим обсуждение ряда важных вопросов, и КНДР, определенно, будет одной из тем», – сказал Тиллерсон в преддверии первого раунда Американо-китайского социокультурного диалога, нацеленного на развитие взаимодействия между населением двух стран.

США активно обсуждают с властями Китая их планы по прекращению импорта угля, железа, свинца, свинцовой руды и морепродуктов из КНДР.

При полном соблюдении запрет на импорт этих продуктов может существенно снизить доходы КНДР в этом году. По данным Госдепартамента, в 2016 году экспорт этих товаров в Китай принес Северной Корее 1,5 миллиарда долларов.

Китай является главным торговым партнером КНДР. По словам Вашингтона, заручиться поддержкой Китая – ключ к тому, чтобы лишить Пхеньяна доступа к твердой валюте.

«Мы вводим санкции в отношении различных предприятий в Китае», – рассказала в четверг конгрессменам исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

«Санкции касаются торговли с КНДР, северокорейских предприятий, северокорейского незаконного распространения», – добавила Торнтон, пояснив, что эти меры ограничат возможности Пхеньяна по получению твердой валюты, усилив давление на режим.

Важное место на повестке визита Тиллерсона занимают торговля и инвестиции. Ранее в Китае побывал министр торговли США Уилбур Росс, заявивший, что Пекин должен предоставить американским компаниям честные и основанные на взаимности условия.

«Мы работаем с Китаем, чтобы восстановить баланс в нашей торговле и устранить перекос в торговых отношениях, удостоверившись, что Китай предоставляет американским компаниям честные условия, стимулирующие рост рабочих мест в США», – заявила в четверг официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.


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