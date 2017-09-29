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Поисками Максима Мархалюка займутся профессионалы

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  • 29.09.2017, 10:49
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Cпециалисты будут исследовать болотистые места, куда неподготовленных людей пускать нельзя.

После 13 дней безрезультатных поисков пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка поиски мальчика будут продолжаться только специально подготовленными группами.

Такое решение приняли сотрудники МЧС и МВД. В поисках впредь примут участие специалисты поисково-спасательных отрядов «ЦентроСпас» и «Ангел» при помощи местных жителей.

Руководитель отряда «Ангел» Сергей Ковган рассказал «Радыё Свабода», что сейчас большого количества поисковиков не надо. По его словам, будут комплектоваться группы по 50-60 человек из специалистов, перед которыми поставят конкретные задачи.

«Сейчас исследуются болотистые места, куда неподготовленных людей пускать нельзя, - говорит Сергей Ковган. - Кстати, их никто не пускал и в минувшие выходные на такие места, чтобы избежать несчастных случаев. Специалисты будут работать на конкретных территориях. Мы по-прежнему придерживаемся версии, что мальчик заблудился».

Поисковики по-прежнему не выявили никаких следов Максима. За 13 дней, по официальной информации, волонтеры и сотрудники МЧС обыскали радиус в 25 километров от деревни, вертолеты спасателей вылетали на расстояние до 100 километров. По факту исчезновения Максима Мархалюка следственный комитет завел уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УПК.

Первые сообщения в СМИ об исчезновении Максима Мархалюка появились 18 сентября. В сводке говорилось, что в милицию обратилась мать 10-летнего мальчика и сообщила, что около 18.00 вечера 16 сентября он поехал на велосипеде в сторону леса возле своей деревни, сказал, что за грибами и обещал вернуться через пару часов, но исчез. 

Уже в 22 часа 16 сентября Максима начали искать - родители, односельчане, сотрудники милиции и МЧС. В лесу нашли велосипед мальчика, пакет с грибами, но больше никаких следов.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в течение 2017 года в лесах Беларуси потерялись 26 детей, не найден до сих пор только Максим Мархалюк. В большинстве случаев поисковые операции завершались успехом в первые же сутки.


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