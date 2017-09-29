Как белорусские красавицы болели за БАТЭ 29.09.2017, 10:57

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Фото: David Price/Arsenal FC/Getty Images

Поддержке борисовчан можно было только позавидовать.

28 сентября БАТЭ и лондонский «Арсенал» выдали на «Борисов-Арене» сверхрезультативный матч, проведя на двоих шесть голов. БАТЭ проиграл, но имел жаркую поддержку болельщиков, как и его именитый соперник.

На стадионе было много девушек, так что очень скоро Instagram наполнился свежими луками и прочими снимками с футбола. Tut.by собрал в галерею симпатичных поклонниц со стороны обоих лагерей фанатов.