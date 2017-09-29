Уволенному начальнику военной разведки КГБ нашли «теплое» место 13 29.09.2017, 10:59

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Генерал-майор Александр Назаренко недолго пробыл пенсионером.

Ранее уволенный на пенсию начальник управления военной контрразведки КГБ генерал-майор Александр Назаренко назначен начальником координационно-инспекторского управления государственного секретариата Совета безопасности, пишет блогер d-zholik.

Военную контрразведку Назаренко возглавлял с октября 2012 года по 31 июля текущего года, когда в день своего 55-летия решением президента был освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в запас по возрасту. Однако сразу же после увольнения из КГБ генерал получил менее ответственный пост в Совбезе и теперь помимо генеральской пенсии будет получать ещё и зарплату государственного служащего.

На освободившуюся генеральскую должность начальника УВКР был назначен заместитель начальника управления военной контрразведки - начальник отдела по органам пограничной службы КГБ полковник Константин Кучинский. За назначением которого стояли помощник Лукашенко по национальной безопасности Виктор Лукашенко, являющийся офицером запаса пограничной службы, и председатель КГБ Валерий Вакульчик, ранее возглавлявший указанный отдел военной контрразведки.

Назаренко Александр Евгеньевич:

Родился 31 июля 1962 г. в Гомельской области. Генерал-майор.

В 1988 – 1993 гг. проходил службу на офицерских должностях в особых отделах КГБ по войсковым подразделениям Дальневосточного военного округа России.

В 1993 – 1995 гг. в управлении военной контрразведки КГБ Беларуси.

В 1995 – 2002 гг. в Службе безопасности Лукашенко.

В 2002 – 2003 гг. - начальник управления собственной безопасности МВД Беларуси.

С 02.07.2003 г. по 04.01.2008 г. - начальник Главного управления (до 2004 г. – Комитет) по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

В 2008 – 2009 гг. – заместитель начальника Академии МВД Беларуси по воспитательной работе и кадровому обеспечению.

С конца 2009 г. - заместитель начальника управления военной контрразведки КГБ Беларуси.

С октября 2012 г. по июль 2017 г. - начальник управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

С августа 2017 г. по настоящее время - начальник координационно-инспекторского управления Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.