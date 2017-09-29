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«Движение матерей 328» потребовало встречу с Лукашенко

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  • 29.09.2017, 11:16
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Активисты движения озвучили свои требования.

В кафе возле Администрации Лукашенко царит необычайное оживление. Здесь собрались около восьмидесяти активистов «Движения матерей 328» для того, чтобы скоординировать свои действия при подаче заявлений в Администрацию. Лидер движения Лариса Жигарь рассказала БДЦ о причинах такой экстренной встречи:

«Сегодняшнее мероприятие посвящено митингу, который должен был состояться сегодня, 26-го числа. Но 22 сентября мы получили отказ в его проведении в связи с тем, что на площади Дружбы народов проводится другое мероприятие – цирк Шапито. Тем не менее, матери решили собраться сегодня возле Администрации Лукашенко и занести туда общее обращение, а также каждая мать подает свое личное обращение. В нем мы доносим наши требования (помимо изменений в законодательство, которые будут решать депутаты по статье 328), которые нужно решать в экстренном порядке, вплоть до дифференцированной амнистии по всем статьям. 

Собрались здесь граждане со всех регионов нашей республики – Могилева, Гомеля, Витебска, Бреста, Гродно и Минска – около восьмидесяти человек.

Такая обстановка здесь царит, потому что мы, прежде всего, хотим, чтобы нас услышал Александр Григорьевич, и чтобы он нашел хотя бы час для встречи с матерями.

Тогда мы бы донесли до него эту проблему, что происходит сейчас и в Следственном Комитете, и судах, и в Генеральной Прокуратуре.

Нам очень важно, чтобы нас услышала власть, услышала Администрация Лукашенко, и встреча была бы организована».


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