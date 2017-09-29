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Cтанислав Богданкевич: Капитал в страну не идет

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  • 29.09.2017, 11:29
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Cтанислав Богданкевич

Инвестиции могли бы прийти в белорусскую банковскую сферу, но для этого надо менять экономическую политику.

В то же время, несмотря на отсутствие реальных предпосылок, вице-премьер Василий Матюшевский в день открытия Белорусского инвестиционного форума возвестил о скором поступлении таких инвестиций. «В среднесрочной перспективе мы оцениваем шансы привлечения западноевропейского капитала в капитал белорусских банков как высокие… – сообщил он в интервью Белапан. – С высокой степенью вероятности иностранные инвестиции в капитал белорусских банков придут ранее 2020 года. Например, по "Белинвестбанку", которым занимается ЕБРР, – это вообще очень короткая перспектива».

Звучит оптимистично. Но существует ли такая перспектива в действительности, исходя из реальной ситуации и политики властей? Об этом в интервью сайту ucpb.org рассуждает экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич.

– Как вы оцениваете шансы притока западных инвестиций в белорусские банки?

– По существу серьезных инвестиций в белорусский банковский сектор нет. Инвестиции имели место только со стороны России, которая поглотила некоторые банки. Например, бывший Белпромстройбанк стал российским. А вот западного капитала почти нет, лишь немножко австралийского в Приорбанке.

Инвестиции могли бы поступить в банковскую сферу, но для этого надо менять экономическую политику. Проводить реформы, о которых мы говорим.

Я прочитал беседу Матюшевского с Лукашенко, и там как будто бы предлагается несколько мероприятий, названных революционными в плане ограничения вмешательства чиновничества в бизнес. Если это будет реализовываться, то и в банковскую сферу может прийти и западноевропейский, и мировой капитал. Но об этом можно было бы говорить предметнее, если бы было соглашение с Международным валютным фондом по очередной программе реформирования белорусской экономики.

А по поводу притока олигархического российского капитала – это возможно. Но что это дает Беларуси и ее экономике? 

 – Насколько серьезным препятствием для западных инвесторов являются риски, связанные с вложением капитала в банки страны с командно-административной моделью экономики?

– Я бы не сказал, что такие уж риски. Главная проблема – низкая эффективность. Банки нужны, если развиваются экономические отношения. Если бы белорусскую экономику отнесли к рыночному статусу, если бы был рынок, то тогда был бы и приток западного капитала для того, чтобы способствовать развитию экономики и экономических взаимоотношений с цивилизованным рыночным миром. У нас этого нет. Вот капитал и не идет. И не только потому, что кто-то боится потеряет здесь свои деньги. Он может не бояться, но банковский капитал специфический. Он идет вместе с экономикой. Он должен способствовать притоку ресурсов цивилизованного рыночного мира. В таком направлении надо ожидать притока капитала в банковскую сферу.


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