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Сенат США единогласно утвердил нового посла в России

  • 29.09.2017, 11:31
Джон Хантсман
Фото: EPA

Джон Хантсман считает политику Москвы одним из главных внешнеполитических вызовов для США.

Сенат США без дебатов утвердил кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла в России.

Бывший губернатор Юты, республиканец Джон Хантсман был назначен посланником в Москву еще в марте. Белый дом не отправлял его кандидатуру на официальное утверждение в Сенат, ожидая ее предварительное одобрение Москвой, сообщает svoboda.org.

Взаимное одобрение Хантсмана Кремлем и нового российского посла Анатолия Антонова — Белым домом произошло в июле после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Позже выступая на слушаниях в Сенате, Хантсман назвал политику Москвы одним из главных внешнеполитических вызовов для США. По его словам, Россия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, нарушая суверенитет соседних государств. Хантсман также заявил, что Москва «несомненно вмешивалась» в президентские выборы в США в 2016 году, и подчеркнул, что готов поднять этот вопрос перед российскими властями. Кремль вмешательство отрицает.

Хантсман был послом США в Сингапуре и Китае. В 2012 году он баллотировался в президенты.

Семья Хантсман владеет крупным химическим предприятием, имеющим коммерческие интересы в России, которую он посещал в качестве бизнесмена.


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