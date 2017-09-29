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Землю на два дня накрыла мощная магнитная буря

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  • 29.09.2017, 11:40
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Скорость солнечного ветра превышает норму примерно вдвое.

Мощная магнитная буря накрыла Землю. Так что, если у вас в эти дни раскалывается голова или скачет давление, возможно, виновата в этом ваша метеозависимость. И «ураган» в магнитном поле планеты.

- Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра в среду, 27 сентября, около 9 утра (по минскому времени – ред.). Первое соприкосновение с потоком перевело магнитное поле Земли в возмущенное состояние, в котором оно находилось до конца дня, - сообщили в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН. В ночь на четверг, 28 сентября, скорость солнечного ветра увеличилась и теперь превышает норму примерно вдвое.

Нынешняя магнитная буря относится к 3-му уровню по пятибалльной шкале. Да, сильная. Но не рекордная - такие случаются в среднем 18 раз в год.

- В любом случае, пик магнитной бури уже пройден, - рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Чего ждать дальше? В ФИАН им. Лебедева считают, что Земля будет находиться в потоке быстрого солнечного ветра примерно до середины дня пятницы, 29 сентября. Более мощных возмущений магнитного поля, чем мы уже пережили, ждать не стоит. Магнитное поле Земли полностью успокоится в пятницу днем.

Прогноз Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН чуть пессимистичнее. Вечером в четверг, 28 сентября, весь день в пятницу и в ночь на субботу, 30 сентября, геомагнитная активность будет повышенной. Возможны малые магнитные бури.


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