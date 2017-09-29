закрыть
29 сентября 2017, пятница, 13:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россияне продают в Беларуси «загримированную» китайскую обувь

9
  • 29.09.2017, 11:57
  • 3,703

Какую обувь предлагают белорусскому потребителю?

Ольга Лисогор, заместитель генерального директора по производству СООО «Чевляр», специализирующегося на выпуске обуви, объяснила, почему зарубежным производителям удалось потеснить отечественных на этом рынке.

— Экспансия импорта началась лет десять назад, — рассказала Лисогор еженедельнику «Белорусы и рынок». — Она была связана прежде всего с наплывом дешевой китайской продукции.

Сейчас полки многих белорусских магазинов изобилуют обувью российского производства, однако на самом деле это преимущественно китайская продукция. Российские фабрики приспособились отшивать заготовку в Поднебесной и после небольших технологических доработок реализовывать как российскую обувь на общем рынке ЕАЭС.

Как правило, «загримированная» китайская обувь производится из ненатуральных материалов и с нарушением действующих в ЕАЭС технических норм. В итоге такой продукт оказывается дешевле белорусского, что привлекает часть потребителей.


Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине