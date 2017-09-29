Россияне продают в Беларуси «загримированную» китайскую обувь 9 29.09.2017, 11:57

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Какую обувь предлагают белорусскому потребителю?

Ольга Лисогор, заместитель генерального директора по производству СООО «Чевляр», специализирующегося на выпуске обуви, объяснила, почему зарубежным производителям удалось потеснить отечественных на этом рынке.

— Экспансия импорта началась лет десять назад, — рассказала Лисогор еженедельнику «Белорусы и рынок». — Она была связана прежде всего с наплывом дешевой китайской продукции.

Сейчас полки многих белорусских магазинов изобилуют обувью российского производства, однако на самом деле это преимущественно китайская продукция. Российские фабрики приспособились отшивать заготовку в Поднебесной и после небольших технологических доработок реализовывать как российскую обувь на общем рынке ЕАЭС.

Как правило, «загримированная» китайская обувь производится из ненатуральных материалов и с нарушением действующих в ЕАЭС технических норм. В итоге такой продукт оказывается дешевле белорусского, что привлекает часть потребителей.