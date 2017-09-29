Польша объяснила, почему Максим Мархалюк не мог перейти границу 1 29.09.2017, 12:07

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Милиционеры нашли велосипед Максима, и это пока единственный след с начала поисков.

Руководство польской части Беловежской пущи в разговоре с «Белсатом» заявило, что о случае с Максимом Мархалюком им не известно: белорусская сторона не контактировала с ними в этом деле.

По информации Отдела доступа к Национальному парку «Беловежская пуща», возможности, что пропавший мальчик попал в Польшу, нет.

«Это невозможно: слишком много ограждений. Через пущу на всей протяженности государственной границы тянется высокий забор, а также перепаханная полоска земли, которую проверяют ежедневно», – говорит Марек Свить, руководитель отдела.

По словам администрации Национального парка, передвигаться между обеими частями пущи не могут даже животные.

«Кажется, Пуща – одна, но тем не менее, мы говорим, например, о польском и беларуском стаде зубров», – добавляет Свить.

Беловежская пуща – крупнейший остаток реликтового леса, который в доисторические времена покрывал Европу. На территории Польши и Беларуси созданы одноименные национальные парки (включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО) и биосферные заповедники.

Десятилетний Максим Мархалюк исчез в субботу 16-го сентября. Одетый в свитер камуфляжного цвета и красную жилетку, мальчик поехал в лес, который, по рассказам местных жителей, знал очень хорошо. Милиционеры нашли велосипед Максима, и это пока единственный след с начала поисков.