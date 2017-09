Поддержим Николая Статкевича 10 29.09.2017, 12:12

2,090

Тот, кто не раз призывал людей к солидарности, сегодня сам нуждается в поддержке.

К солидарности с лидером Белорусского Национального Конгресса, которого 26 cентября снова осудили за акцию против учений «Запад-2017», на своей странице в «Фейсбуке» призвал общественный активист Денис Казакевич:

- Сегодня прошла неделя с момента ареста Николая Статкевича. Все это время к нему не может попасть адвокат, потому что "нет свободных помещений".

Предлагаю так и написать в твиттере западным политикам, которое имеют дело с Беларусью, и/или тем, которые обладают существенным влиянием.

Вот образцы:

@RepChrisSmith Lawyer was not allowed to visit M.Statkevich since he was arrested. "No spare rooms" they say. 7 days in a row #Belarus

@JosephDaul Lawyer was not allowed to visit M.Statkevich since he was arrested. "No spare rooms" they say. 7 days in a row #Belarus #EPP

@BZdrojewski Lawyer was not allowed to visit M.Statkevich since he was arrested. "No spare rooms" they say. 7 days in a row #Belarus

@AlanDuncanMP Lawyer was not allowed to visit M.Statkevich since he was arrested. "No spare rooms" they say. 7 days in a row #Belarus