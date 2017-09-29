Минобороны Украины: Все арсеналы будут оснащены системами раннего обнаружения 29.09.2017, 12:21

Фото: mil.gov.ua

Первым оборудованным арсеналом станет склад в Калиновке Винницкой области.

Арсенал в Калиновке Винницкой области и другие склады с боеприпасами в Украине будут до конца 2017 года оборудованы системами раннего обнаружения. Об этом на брифинге 28 сентября заявил начальник вооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Шевцов, сообщает сайт Минобороны Украины.

По его словам, первым оборудованным арсеналом станет склад в Калиновке. Подготовительные работы для установки вышки провели здесь еще до взрывов.

На вышке будет установлена система раннего выявления и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Шевцов рассказал, что воинская часть в Калиновке должна была быть расформирована в 2012 году, но в 2015-м Генштаб ВСУ решил прекратить расформирование и превратить объект в арсенал для хранения боеприпасов.

"В 2017 году 25 млн грн было запланировано использовать для обеспечения в первую очередь средств раннего обнаружения", – отметил он.

Вечером 26 сентября на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке под Винницей начали взрываться снаряды. На складе находилось 83 тыс. тонн боеприпасов.

Эвакуировали 30 тыс. местных жителей. В зоне взрывов перекрыли воздушное пространство и изменили график движения поездов. Пострадали два человека, никто не погиб.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту диверсии.

28 сентября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что арсенал в Калиновке охраняли люди с "плохим зрением и наименьшей мотивацией". Прокурор оценил потери в "страшные сотни миллиардов гривен".

К 15.00 28 сентября саперы завершили разминирование населенных пунктов, расположенных недалеко от места происшествия. По состоянию на 16.00 люди вернулись в свои дома, сообщили в Винницкой облгосадминистрации.

Представители Вооруженных сил Украины прогнозируют, что одиночные взрывы будут происходить еще три-четыре дня.