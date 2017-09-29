закрыть
29 сентября 2017, пятница, 13:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Найден эскиз обнаженной Моны Лизы

3
  • 29.09.2017, 12:27
  • 2,640

Необычную картину обнаружили во Франции.

Нарисованный углем портрет обнаженной женщины, хранившийся в коллекции одного из музеев во Франции более 150 лет, мог быть эскизом для Моны Лизы, считает французский арт-эксперт, сообщает bbc.com.

Ранее считалось, что портрет женщины, известной как Монна Ванна, был выполнен в студии Леонардо да Винчи.

Сейчас эксперты говорят, что художник сам мог работать над обеими картинами.

После экспертизы в Лувре кураторы считают, что эскиз обнаженной женщины, "по крайней мере, частично", нарисовал сам да Винчи.

С 1862 года этот рисунок находился в коллекции искусства эпохи Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи, к северу от французской столицы.

Леонардо да Винчи (1452-1519) был одним из величайших художников итальянского Возрождения, а его картина "Мона Лиза" (также известная как "Джоконда") остается одним из самых узнаваемых и ценных произведений искусства в мире.

Считается, что картина - портрет Лизы Герардини, написанная по заказу ее мужа - торговца тканями и флорентийского чиновника Франческо дель Джокондо.

Подготовительная работа к масляной живописи

"На рисунке действительно замечательно прописаны лицо и руки, - сказал куратор музея Конде Матье Дельдик в интервью агентству AFP. Это не бледная копия. Перед нами то, над чем работали параллельно с Моной Лизой в конце жизни Леонардо. Это почти наверняка подготовительная работа к масляной живописи".

Эксперт-реставратор из Лувра Бруно Моттен подтвердил, что рисунок "очень высокого качества" и по времени создания совпадает с годами жизни Леонардо на рубеже XVI века.

Художник-реставратор Моттен указывает, однако, что штрихи наверху рисунка около головы сделаны правшой, тогда как Леонардо был левшой.

"Мы должны быть осторожными в выводах, поскольку работа пока продолжается, - сказал он AFP. - Экспертиза займет некоторое время и это очень трудная работа, потому что рисунок очень хрупкий".


Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине