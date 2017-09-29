Где на улицах Гродно найти Египет, Рим и Вавилон 29.09.2017, 12:41

Гродненские сфинксы из замка и огонь из храма Весты.

Гродненские памятники культуры и архитектуры несут в себе отпечатки древних цивилизаций всего мира. Самые древние “цитаты” – из искусства Египта, Рима и Вавилона, искали участники первой лекции “Стылёвыя вандроўкі па Гародні” вместе с и искусствоведом Натальей Павленко на встрече 26 сентября “У майстра”. Предполагается, что такие “путешествия” будут проходить в галерее ежемесячно, пишет сайт hrodna.life.

Вавилонский след Кургана Славы

Традиция погребения в курганах шла от самых давних времен. Культ загробной жизни формировал философию и эстетику заботы об умерших. Хоронили знаменитых вождей и мужественных воинов так, чтобы и после смерти у них не было недостатка в различных нужных вещах. Живым же курганы должны были напоминать о величии и силе погребенных.

Известный такие захоронения еще со времен Вавилона.

Существовала традиция захоронения в курганах и “паміж пустак балот беларускай зямлі”. Что касается гродненского Кургана Славы, то захоронений под ним нет. А вот символическое значение кургана, как места почтения памяти сохранено.

Вечный огонь пришел из храма Весты

Культурные предпосылки составляющей многих мемориалов – вечного огня, можно найти в древнем Риме с его храмами Весты, зороастрийских верованиях и даже в погребальных кострах индийского Варанаси. Огонь люди рассматривали как символ очищения.

В качестве элемента послевоенного памятника его впервые зажгли возле Триумфальной арки в Париже в честь солдат, погибших на Первой мировой.

А вот цветы на могилах напомнят о фараоне Эхнатоне. Всех богов он “заменил” верховным богом солнца, а вместо кровавых жертвы предложил приносить богу цветы

Обелиски и стелы расскажут о Египте

Четырехгранные столбы с пирамидальными навершиями – прямое цитирование египетских обелисков. Их ставили в честь побед. Надписи и рисунки на стенах обелисков рассказывали о битвах. Навершие, покрытое золотом, символизировало глаз бога солнца, который все видит. Классические обелиски в Гродно – мемориал в парке Жилибера и обелиск, посвященный Тизенгаузу в Фарном костеле. Позже обелиски стали обязательным элементом надгробий. Правда, пирамидальные навершия потерялм с течением времени свой сакральный смысл. На старом кладбище Гродно памятники такой формы также сохранились.

Стелы отличаются от обелисков большим разнообразием форм и украшений. Стела в Коложском парке Гродно дополнена фигурами, символизирующими мужество и гостеприимность.

Крипты под храмами – еще один отголосок Египта

Крипты, места для захоронений, под храмами стали делать еще древние египтяне. Считалось, что чем ближе умерший будет к храму, тем лучше о нем позаботятся в загробном мире. Позже традиция распространилась в Европе. В Гродно, в подземельях Фарного костела, тоже есть старые захоронения.

Египетский сфинкс бережет покой Гродно

Предназначение сфинкса у древних египтян – беречь покой умерших фараонов. Сфинкс был символом власти и сохранения величия даже после смерти.

Позже идею сфинксов переняла Европа. На воротах Нового замка в Гродно сфинксы сидят вместе с ангелами, которые могут усмирять свирепые нравы древних египетских гостей

И снова Вавилон

Стена национальных культур с орнаментами в виде птиц Александра Сильвановича – еще одно напоминание о древнем Вавилоне. Традиция украшать стены орнаментами пришла оттуда. Интересно, что некоторые орнаментальные знаки в разных культурах совпадают. Но чтобы прочесть зашифрованные послания, просто знать значения символов недостаточно.