Чего ждать от нового министра культуры? 4 29.09.2017, 12:37

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Юрий Бондарь

Фото: belta.by

Новое вино не наливают в старые меха.

28 сентября Лукашенко назначил новых министров культуры и информации. Пока неясно, куда денутся бывшие, но «молодых» министров правитель предупредил, что они «не имеют права на ошибку».

Новый министр культуры — Юрий Бондарь, ректор университета культуры. Бондарю 44 года, окончил юридический факультет БГУ и Академию управления при президенте, где защитил диссертацию «Теория политики, история и методология политической науки». В университете культуры Бондарь работал с 2001 года — на должности проректора по административно-хозяйственной работе, был преподавателем, доцентом кафедры культурологии и первым проректором.

Бывшего министра культуры Бориса Светлова также назначали с должности ректора БГУКиИ, пишет zautra.by.

«Бондарь продолжал дело Светлова — усовершенствовал вход в университет по пропускам и следил за порядком в документах. Учебный и творческий процесс его мало интересовал», — характеризует уже бывшего ректора одна из преподавательниц университета. Другая, напротив, считает, что Бондарь был достаточно доброжелательным руководителем вуза.

Правда, на белорусскую культуру назначение нового министра никак не повлияет, считает культуролог Максим Жбанков:

«Ротация топ-менеджмента у нас ничего принципиально не решает, так как топ-менеджмент не имеет ничего общего с глубоким изучением национальной культуры и пониманием того, что и как для нее может быть полезным, это первое. А во-вторых, независимо от компетенций, абсолютная тотальная подчиненность каких угодно персон в системе государственного менеджмента делает их абсолютно зависимыми. В любом случае, чудес не будет, так как эта система не рассчитана на чудеса и тем более на эффект. Лучшее, что может быть, — очередная вышиваночная кампания и декоративный шаг в сторону национального сознания».