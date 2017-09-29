Польскому президенту подарили икону кисти Алеся Пушкина 29.09.2017, 12:54

Алесь Пушкин

Икона белорусского художника будет размещена в президентском дворце в Варшаве.

27 сентября 2017 года, президент Польши Анджей Дуда во время частного визита в Санктуарий в Гетшвальде получил в подарок икону Богоматери Гетшвальдcкой, передает «Радыё Рацыя».

Икона президенту Польши вручил воевода Варминско-Мазурский Артур Хаецкий. Написал икону белорусский художник Алесь Пушкин, который сотрудничает с Гетшвальдcким центром культуры, а воеводе его передал директор ГАК Яцек Адамас. Икона будет размещена в часовне Благовещения Пресвятой Девы Марии в президентском дворце в Варшаве.

Фото: Piotr Placek