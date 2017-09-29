Минчанин: Жить за городом дороже, но плюсов больше 29.09.2017, 13:26

Переезжая из столицы, нужно четко понимать, на что ты решаешься.

Дмитрий – минчанин, который продал квартиру, чтобы построить каркасный дом, недавно стал деревенским жителем, пишет tut.by.

В сентябре он частично перевез вещи из минской квартиры в свежевыкрашенный дом. Говорит, что только после заселения смог прочувствовать все достоинства загородной жизни. Но, как выяснилось, есть в ней и недостатки. Чем еще, кроме любования восходами и закатами на террасе, приходится заниматься новому деревенскому жителю?

Последние штрихи

После приемки каркасного дома у строителей, Дмитрий закрыл на ключ практически готовый дом, и со спокойной душой улетел отдыхать. Вернувшись, он решил форсировать события и довести дом до 100%-й готовности.

— Казалось бы — все, финиш рядом, осталось совсем немного «дожать», — говорит Дмитрий. — Но потом начинаешь покупать краску для стен, малярный инструмент. Потом — фитинги и краны для подключения отопления. А еще — ввести в дом водопровод и вывести канализацию. Это только кажется — мелочи, а на самом деле все это выливается в круглые суммы и время. Поэтому, планируя бюджет, учитывайте мелочи, их много и они недешевы.

Цвет фасада Дмитрий с женой подбирали к темной фальцевой кровле: светло-серый в комбинации с белыми наличниками. Внутри стены и потолок решили покрасить в белый. Покраску Дмитрий доверил мастеру.

— Когда дело дошло до полов, решил их красить сам. Взял кисточку и вперед. Но деревянный пол, даже покрашенный, не понравился. Поэтому купил ламинат, светло-серого цвета.

Потом электрик расставил розетки и выключатели. Все компоненты системы отопления были закуплены заранее и ждали своего часа, но при сборке выяснилось, что некоторых фитингов и кранов не хватает, а это непредвиденные расходы.

Обыкновенный септик из бетонных колец и фильтрацией в песок на этой улице делать нельзя — природоохранная зона. Поэтому канализация обошлась дороже, Дмитрий покупал автономный септик заводского изготовления.

— Очень хотелось быстрее заехать в дом и жить в нем. Поэтому спешка увеличила бюджет — если все делать не спеша, тщательно все анализировать, выбирать компромиссные варианты (например, с теми же насосами системы отопления) — общий бюджет можно было бы уменьшить на 15−20%.

По завершении всех пусконаладочных и отделочных работ, в начале сентября Дмитрий переехал в дом.

Первые выводы новосела

Дом светлый, теплый, просторный, с высокими потолками и большими окнами на лес.

— Сейчас наше любимое место в доме — это террасы. За них еще раз спасибо Ивану Амосову. Неважно, утром или вечером, так приятно там посидеть с чашкой кофе.

Но у каждого решения есть плюсы и есть минусы. Например, большие окна в столовой и спальне — хорошо, из них открывается прекрасный вид на сад и лес. Но летом уже в 6 утра спальня заливается солнцем, и спать в ней невозможно. Опыт приходит во время строительства, и, если бы я строил новый дом, то подумал бы, стоит ли в спальне делать такие большие окна. В помещении, которое должно быть в полумраке, солнца оказалось слишком много. Наверное, пойдем по испанскому варианту, буду устанавливать солнцезащитные маркизы. Пока же окна в спальне закрываем от солнца тканью.

С другой стороны, есть и плюсы от такого расположения окон — солнце за осенний день хорошо прогревает дом, тепла хватает на всю ночь. К утру температура несколько падает, становится оптимальной для сна.

«Где мои деньги?»

Дмитрий говорит, что вложенных сумм хватило лишь на вселение в дом. На облагораживание территории, комфорт и уют в доме еще нужна очень большая сумма.

— Сейчас дом готов, в нем можно жить, но я отчетливо вижу, что это еще не конец, на завершение этих дел потребуются еще большие деньги: на дорожки, заборы, ворота и так далее. Признаюсь, что без внешних заимствований не обошлось, но иначе стройка бы растянулась надолго. А этого я допустить не мог, цель была намечена: в марте начать строить, летом заселиться.

Каркасный дом действительно быстро строится. Мой дом, в отличие от тех, про которые не так давно писал TUT.BY, держится молодцом, нигде не скрипит, не прогибается, от работающей стиральной машины не вибрирует. Качество его сборки хорошее.

Каркасник сэкономил мне деньги на отделке: покрасил имитацию бруса, и все.

Еще пришел к понимаю, что лучше было бы купить готовый дом с облагороженным участком. Удивляет, что наши застройщики до сих пор не предлагают готовых решений с интерьерами и газоном на участке.

Все удобства работают

Пеллетный котел сейчас работает только на приготовление горячей воды. Лишь иногда, в особенно холодные дни, ненадолго включается отопление. По удобству котел сравним с газовым, с тем лишь отличием, что периодически нужно загружать топливные гранулы в бункер.

— Управлять самим котлом не сложно. Однако к его работе нужно приноровиться. Один раз его включал, когда стояла промозглая погода. Буквально через 15 минут в доме стало теплее, а через 20 уже открывал окна: стало жарко, как в бане. Просто я сразу включил его на максимум — ну, котел и дал максимум!

Думаю, что понимание, как регулировать работу котла, придет со временем — сейчас включаю на минимальное отопление, и температура растет постепенно.

Была и внештатная ситуация, которая меня изрядно испугала. Вечером сидим за столом, а где-то в углу дома как бухнет! Я в топочную — датчики давления на нуле, внутри стены что-то журчит. Подумал, наверное, труба лопнула. Но странное дело — везде все сухо: и под домом и в стенах. Вызвал ребят, которые монтировали систему. Те проблем не обнаружили, и сделали вывод, что в трубах была где-то пробка воздушная и с таким шумом вышла. С того времени ничего подобного не происходило.

Дмитрий говорит, что дому все же не хватает аккумулятора тепла в виде бетонной стяжки. Но так как из-за сложного рельефа участка фундамент был выбран свайный, вариант с теплыми стяжками был невозможен. Дом хорошо держит тепло, но бетонное основание с теплыми полами позволяло бы дольше поддерживать температуру в помещениях, система отопления стала бы более инерционной.

Жизнь в деревне

Если во время строительства Дмитрий бывал в деревне наездами, то теперь считает себя настоящим деревенский жителем.

— Такой образ жизни мне по душе. Нужно понимать четко, на что ты решаешься. Например, переезд за город не решит ваших проблем, а некоторые, возможно, и обострит. Звучит банально, но если есть желание поменять Минск на деревню, нужно взвесить свои финансовые возможности, иначе можно своим недостроем пополнить ряды пустующих домов в пригороде. Эта идея — построить большую домину из газосиликата, потом еще пятнадцать лет во всем себе отказывать, — проигрышная. Вместо того, чтобы ходить в бары, театры и цирк, ездить на море, люди вляпываются в строительство, из последних сил тянут эти дома, надрываются. Лучше бы в театр ходили и жене шампанское покупали, было бы больше счастья.

Дмитрий говорит, что уже видит увеличение расходов на топливо. Жизнь стала дороже. Усложнилась логистика передвижений — в поликлинику, магазин, на работу.

— Разница между городским и деревенском укладом жизни очевидна. В деревне ты все равно контактируешь с местными, и не всегда эти контакты позитивные. Важно учитывать фактор соседей, разругаться с ними можно на ровном месте. Например, жена как-то приехала вся в слезах — соседка на нее наорала. А она просто ехала по улице, на дороге лежала собака и не собиралась убегать. Супруга резко затормозила перед ней. Тут выбежала женщина и давай на нее орать по-разному, что, мол, ты ехала слишком быстро, а собака нормально лежала. Ну, в общем, слова за слово… Я потом еще сам к этим соседям подъезжал разбираться, общались на повышенных тонах. В итоге ситуацию удалось отрегулировать, но осталось недовольство друг другом. Но могло все закончиться серьезней, как это бывает: с отравленными собаками, проломленными заборами и поджогами. Поэтому я считаю, что о соседях надо помнить с самого начала. Обозленный сосед может испортить жизнь так, что придется менять место жительства.

Сейчас мы с семьей живем на два дома — то в квартире, то в деревне. Все прелести деревенской жизни понял, когда на две недели уходил в отпуск и провел их в доме с ребенком. К концу нашего «автономного плавания» я, например, осознал, почему деревенские люди покупают сахар мешками. Да потому что все городские опции здесь не работают. Например, живешь в квартире и не паришься на счет запасов — спустился с этажа в магазин шаговой доступности и купил все, что нужно. В деревне нужно иметь запас всего: здесь некуда пойти и купить. Когда я бывал наездами, то никаких запасов не было, минимум еды в холодильнике. Когда стал там жить постоянно, ситуация резко изменилась. Например, сразу же заказал 20 мешков пеллет, хотя до этого считал, что можно покупать по необходимости. Теперь ситуация с запасливостью только развивается, бытие определяет сознание, и коль уж я стал деревенским жителем, то сахара надо купить мешок.

Что еще понял, так это почему деревенские такие медленные и охочие до разговоров.

У дома две террасы. Одну можно назвать «городской», там зона уединения после городского шума и общения с людьми. С нее открывается вид на сад и лес. Но через две недели одиночества на ней я и сам не заметил, как перекочевал на вторую террасу, которая выходит на улицу. Видели, как в деревне, на лавочках у заборов деды сидят и наблюдают кто, куда идет и едет? Вот так и я стал сидеть на террасе, как старый дед, смотрю, как по улице никто не ходит и не ездит. Когда видел редкого прохожего, уже был на грани того, чтобы остановить его и поговорить.

Почему горожане такие злые? Потому что людей слишком много. Почему деревенские такие медленные и так любят поговорить? Потому что людей мало, а времени много.

Если кто-то думает, что жизнь за городом — это сплошной пикник и валяние в гамаке, то это не так. Нужно постоянно что-то делать. Например, траву косить. Участок в 25 соток покосить не так просто. А учитывая мой график — работа с утра и до позднего вечера, — времени для косьбы совсем не много, только полдня в выходные, ведь в субботу-воскресенье нужно еще и с ребенком сидеть. Поэтому я косил поэтапно, кусками. Когда дошел до низа, нужно было уже начинать заново сверху.

Получается, все мое свободное время я кошу траву. А еще забор местами надо подремонтировать… А когда?

Вывод такой: посидеть на попе у телевизора в деревне не получится. Но это и к лучшему.

Многие над президентом подсмеиваются, что он косой траву косит. Я тоже как-то дедовской попробовал, так как ребенок спал, и я не хотел бензиновую заводить. Понравилось! Это же прямо песня — особенно когда находишь свой ритм. Я кошу теперь в удовольствие. И для здоровья полезно.

По утрам бегать начал по полевой дорожке с собакой. Ей, наверное, больше всех нравится жить в деревне — тут тебе и просторы, и грязные лужи, и при большой удаче — навозная куча. Можно сказать, что она буквально купается в своем собачьем счастье. Но именно по этой причине мы ее отлучили от дома, теперь она во дворе живет.

— Как-то заметил, что Асса стала пропадать на полдня — отпускаешь утром и она ближе к вечеру возвращается домой. И ничего не ест. Вообще. Только жадно пьет холодную воду. Отправившись на поиски, я нашел ее у сельпо. Сидела там с жалобным видом «Отстала от поезда, подайте Христа ради бездомной». Смотрю, мальчик из магазина выходит, мороженое ест. И половину Ассе отдает. Та, конечно, жадно ест. Говорю малому — зачем чужой собаке еду даешь? А он мне: «так все дают, она здесь каждый день сидит». Получается, она к сельпо, как на работу, ходила. И возвращалась после его закрытия. А еще соседи жаловались, что по пути домой отжимала корм у котов. Теперь днем на цепи сидит, чтобы жабравать не ходила. Отпускаю на ночь.

У каждого свои настройки. Я ощутил, что мне в деревне лучше, я стал в целом бодрее, настроение — звонче. И понял, что это — мой формат населенного пункта. Кому-то и Москва маловата, а мне моя деревня в самый раз. Минск слишком большой. Его ритм, расстояния, логистика приводят к стрессу. Переехал в свой дом, и мне сразу стало легче жить.