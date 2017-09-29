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Александр Ермакович: Благодарен ребятам, что нам удалось сохранить лицо

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  • 29.09.2017, 13:31
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Главный тренер БАТЭ прокомментировал игру борисовчан с лондонским «Арсеналом».

Главные тренеры БАТЭ и лондонского "Арсенала" прокомментировали матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором борисовской команда дома уступила со счетом 2:4, пишет ex-press.by:

- Конечно, мы надеялись на другую игру и другой результат. К сожалению, ужасное начало - 0:3 к 26-й минуте... Для такой команды, как "Арсенал", это очень большая фора. Благодарен ребятам, что нам удалось сохранить лицо. По крайней мере, показали, что на поле была команда. Да, где-то рисковали, шли большими силами вперед, оголяли тылы, забили два мяча и могли отличиться еще. Думаю, доставили болельщикам какое-то удовольствие после перерыва.

- Что же все-таки произошло в начале игры?

- Думаю, что, хочешь - не хочешь, волнение, мандраж присутствовали. Допустили такие ошибки... Например, Денис. То, как робко мы начинали атаки, непозволительно. Понятно, что в этом большая заслуга "Арсенала", который при потере мяча моментально вступал в прессинг. Но все равно, скажем так, наши полузащитники располагались "под мостом": мяч туда, там не зацепились, назад - снова потеря мяча. А нам стоит массу усилий забрать мяч. Не успеваем восстанавливаться, все время без мяча. Очень сложно так играть.

- Наверное, при счете 0:3 вспомнился матч с донецким "Шахтером". Благодаря чему сейчас удалось повернуть игру в другое русло?

- Конечно, важно было забить. И Иванич провел хороший гол в несвойственной для себя манере. Этот мяч, конечно, вселил в ребят уверенность. В перерыве мы были очень настроены сохранить лицо и по возможности спасти матч. Однако все наши надежды испортил пенальти. Двойной удар, скажем так, получили в начале второго тайма. Но опять же: забили второй, и, будь мы более удачливыми в моменте Саши Володько, других моментах, интрига сохранилась бы до последнего. А так, к сожалению, не удалось.

- Чем вызвана ранняя замена Дениса Полякова? И как повлиял на игру выход Макса Володько?

- Замена была вынужденная. Денис сам попросил о ней. А Максим Володько сыграл так же, как и вся команда, - как в первом тайме, так и во втором.

- Сегодня "Кёльн" уступил "Црвене Звезде" дома. Какой вы видите диспозицию в группе после этого?

- Изначально мы предполагали, что поединки с "Кёльном" будут определяющими. После матчей дома и в гостях будут видны все расклады.

- Как прокомментируете назначенный пенальти? И рассматривали ли при подготовке варианты, что вам будут бить одиннадцатиметровый?

- Уверен, наш тренер по вратарям все эти моменты просматривает и показывает Щербицкому. А назначение... Со стороны показалось достаточно спорным, но я не видел повторов, поэтому сейчас на сто процентов не стану утверждать, был пенальти или нет.

- Насколько благоприятен психологический фон для подготовки к важнейшему матчу с минским "Динамо"?

- На тот вопрос мы ответим только после воскресной игры. Надеемся, сегодняшняя встреча не вызовет у нас упаднического настроения. Все-таки мы реально понимали силу соперника и, считаю, во втором тайме смотрелись достойно.

- Не показалось ли вам, что во втором тайме "Арсенал" стал меньше атаковать, отсюда и второй гол, и большое количество атак БАТЭ под занавес?

- Тяжело сказать, наша ли это заслуга или "Арсенал" начал беречься. По большому счету, это не имеет значения. Склонен думать, что наши ребята заставили соперника измениться своим желанием, характером.


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