Агробарбершоп для дровосеков 2 Янка Грыль

29.09.2017, 13:36

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Что стоит за новой инициативой государства о «самозанятаности».

Че нос повесил? Денег нет, работы - тоже? Из деревни? Не бядуй, братка! Лукашенко Александр Григорьевич, 19 сентября подписал указ N337 «О регулировании деятельности физлиц». Ты теперь у себя в веске можешь барбершоп открыть - без регистрации ИП и при налогообложении по ставке BYN21-47! Это ж какой лакомый бизнес-старт для тебя, агростартапера странного, держава наша приготовила! Раскрутишься - и второй барбершоп, в соседней деревне, а потом - расширяться, райцентр покорять… Что, у тебя в деревне всего 10 человек? Все, кроме тебя, старушки-пенсионерки? Так сам отпусти бороду! Или сервис по распилу дров им организуй!

Основные положения указа N337 вступают в силу через месяц после официального опубликования. Как и было объявлено, список видов деятельности, которыми гражданин может заниматься без регистрации ИП, существенно расширен. Кроме того, ставки единого налога для деятельности без регистрации ИП дифференцированы по типам населенных пунктов. Это наиболее сильная и позитивная сторона указа: субъект хозяйствования, предлагающий услуги в городе, где живет хотя бы 10 тыс. потенциальных потребителей, и его коллега, продвигающий те же сервисы в деревне, где жителей всего 100, изначально ведут деятельность в принципиально различных конкурентных средах.

Насчет налогов замначальника ГУ - начальник отдела налогообложения ипешников МНС Татьяна Путрик пояснила, что указ определяет лишь «диапазон базовых ставок по каждому виду деятельности», в рамках которого для каждой категории населенных пунктов будут действовать свои расценки. В течение месяца после официального опубликования документа облсоветы и Мингорсовет установят конкретный размер ставки единого налога по каждому виду деятельности в пределах обозначенного указом диапазона.

Регистрироваться как ИП, вести учет и высылать отчетность в налоговую самозанятому не нужно, но описанный Путрик механизм легализации надворно-надомного бизнеса все же потребует от потенциального владельца сельского барбершопа навыков бизнес-планирования: «Человеку, который пожелает осуществлять деятельность, включенную в указ, надо будет до начала ее осуществления представить в налоговый орган по месту жительства уведомление о том, чем конкретно он будет заниматься с указанием периода, в течение которого он будет осуществлять эту деятельность. Налоговый орган исчислит единый налог, который необходимо будет заплатить в бюджет, и после этого гражданин вправе приступить к работе».

Демонстрируемый указом подход прост и рационален: самозанятость за умеренную плату. «Включенные в указ виды деятельности позволят тем, кто желает дополнительно подзаработать или сделать один из этих видов деятельности основным, осуществить это на максимально простых условиях. А значит, число самозанятых белорусов вырастет», - прогнозирует Путрик. Будет интересно понаблюдать, насколько предлагаемые ставки единого налога окажутся соизмеримы с прибылью от подобной деятельности: очевидно, что если разработчику веб-сайтов или отделочнику легализация через указ N337, как правило, выгодна, то для парикмахеров или дровосеков мотивацию к уплате единого налога стоит просчитывать в каждом конкретном случае.

При всех плюсах указа N337 есть в нем и очевидный минус: государство не дает юридического определения и четкого описания статуса самозанятого, как это предлагал сделать летом 2016г. спикер Совета Республики Михаил Мясникович. Да и в целом оно по-прежнему рассматривает мелкое надомное ремесло как бизнес, а в случае наличия основной работы - как «халтуру», необходимую постольку, поскольку на основной работе платят обычно мало. При этом комментирующие указ чиновники термин «самозанятость» используют в сугубо позитивном ключе. Как в известном анекдоте - «в хорошем смысле».

Может ли путь в бизнес начинаться с ремесла? Теоретически - да. «Этот указ может стать для кого-то хорошим бизнес-стартом. Человек, который умеет готовить вкусные торты или делать стрижки, со вкусом создает дизайнерские вещи, может сначала попробовать себя в качестве ремесленника, потом, возможно, возьмет подмастерье, обучит и шаг за шагом, расширяясь, оформит уже юрлицо», - убеждает БелТА сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич.

Между тем у предписанных самозанятым видов деятельности есть ограничители - локальные, сезонные, технологические и т.п. Агростартапер, пекущий на заказ вкусные торты, в небольшом населенном пункте быстро столкнется с тем, что количество потенциальных заказчиков и поводов для заказа очень ограничено. Юноша, за малый прайс устанавливающий ОС Windows (пусть даже лицензионную) односельчанам, тоже вряд ли станет вслед за Тарасевич рассматривать свою деятельность как бизнес-старт и рассчитывать, что рано или поздно этот светлый путь приведет его в нагретое Биллом Гейтсом кресло в совете директоров Microsoft. Даже стартап по распиловке дров предполагает ряд естественных ограничений:

1) наличие леса, 2) наличие печей, 3) сезонность отопления и т.п. Не складывается паззл с бизнес-стартом, как ни крути.

В России, где сейчас обсуждаются те же проблемы, Минфин намерен до конца 2017г. подготовить концепцию налогового регулирования для самозанятых, которым тоже разрешат не регистрироваться в качестве ИП. Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об установлении налоговой ставки для самозанятых до 6%, подчеркнув, что «существующие размеры фиксированных страховых взносов угнетают предпринимательскую активность в тех случаях, когда доходы предпринимателей невелики». А 18 сентября замминистра финансов РФ Илья Трунин описал подход, которым собирается руководствоваться Минфин при налогообложении самозанятых: «Мне кажется, что самозанятые - это не вполне бизнес, не малый бизнес. Если мы говорим о репетиторах, сиделках, мелком ремонте - это не предприниматели, там нет никакой бизнес-идеи, это способ зарабатывания на жизнь». К такому подходу следует как минимум прислушаться и присмотреться: он позволит в дальнейшем избежать нежелательных правовых и социальных последствий, неизбежных при применении и коррекции указа N337.

Янка Грыль, «БелГазета»