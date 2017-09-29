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Путин в лифте: Почему Грибаускайте все время на меня «гонит»?

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  • 29.09.2017, 13:41
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Владимир Путин

Правитель РФ сделал странное заявление о российско-литовских отношених.

Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал о поездке с Владимиром Путиным в лифте, в ходе которой они обсудили российско-литовские отношения. Об этом Ушацкас рассказал в интервью «Дождю».

«Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте [были] только президент Еврокомиссии [Жозе Мануэль] Баррозу, президент Путин, я и пара охранников. Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никкакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: «Чего она на меня все время гонит?», — рассказал Ушацкас.

Он уточнил у Путина, о ком идет речь. Тот пояснил, что имеет ввиду президента Литвы Далю Грибаускайте.

«Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать?», — пояснил посол. Ушайкас добавил, что затем они с Путиным продолжали разговор до начала пресс-конференции.

Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас c декабря 2008 года по февраль 2010 года занимал должность министра иностранных дел Литвы.


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