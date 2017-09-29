Под Хмельницким упал военный самолет Украины 5 29.09.2017, 13:59

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В катастрофе погибло два человека.

В 30 километрах от Хмельницка в Украине разбился военные самолет. На место происшествия выдвинулись спасатели, а также руководство воинской части, базирующейся в Староконстантиновк Хмельницкой области.

Местное издание «Є» пишет, что крушение самолета произошло в районе села Берегели Красиловского района. По информации СМИ разбился военно-учебный самолет Л-39. В катастрофе погибло два человека.

Информацию о падении самолета подтверждают и в ГСЧС области. По словам представителя службы Андрея Козака, пока точной информации о происшествии нет.

«Факт такой есть, но пока ничего подробно сказать не могу, оперативная группа выехала, работает. Как будут детали, сообщим », — отметил Андрей Козак.