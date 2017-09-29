Шесть гаджетов, которые помогут не потерять ребенка даже в Беловежской пуще 3 29.09.2017, 14:04

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Какие технологии могут обезопасить детей, чтобы их не пришлось искать.

Пока взрослые придумывают роботов на нейросетях, строят супербыстрые машины и зависают в соцсетях, в лесах, дворах и городах этого техногенного мира до сих пор теряются дети. Мы надеемся, Мальчик, которого уже 11 дней ищут в Беловежской пуще, найдется. Но прилагаем список гаджетов и технологий, которые попытаются помочь вам следить за ребенком, пишет kyky.org.

Социальные сети сегодня без труда распознают лица наших друзей на фотографиях, на МКС сидят бригады космонавтов, обеспеченные люди после аварий вставляют себе бионические руки. А дети до сих пор пропадают и теряются. Да что там дети – после пропажи мальчика, которого ищет уже тысяча людей, МВД признался, что в Беларуси сейчас пытаются найти 17 человек. И среди них есть взрослые. Не будем рассуждать и искать ответ на вопрос, кто виноват. Давайте задумаемся, что делать. Там, где у взрослого больше шансов связаться с близкими, найти выход из Беловежской пущи или бразильских джунглей, ребенку нужна помощь. Желательно – превентивная. Поэтому, раз уж на дворе 2017-ый, давайте подумаем, какие технологии могут обезопасить детей, чтобы их не пришлось искать.

1. Умные часы

Часы с геолокацией – это не только модное дополнение к смартфону и красивый аксессуар на руке, но и отличный способ контролировать, не отклонился ли от маршрута из школы домой ваш ребенок. Телефон может разрядиться за день (или даже быстрее), а часы держат заряд несколько недель, в них есть функция тревожной кнопки, а через приложение родители могут установить нужные территориальные границы контроля и даже определить точное местонахождение ребенка на прогулке. Да и ценовой диапазон может подстроиться под кошелек: стоимость моделей разной элитности варьируется от 80 рублей до 1000 – в зависимости от функционала и производителя. Можно взять что-то простое типа GPS Baby Q50, а можно и продвинутую модель, вроде Apple Watch.

Кроме того, добавим немного мрачного реализма: при похищении ребенка условный киднепер с почти стопроцентной вероятностью избавится от телефона или планшета жертвы, а вот часы вполне может упустить из виду. А значит, у похищенного остается шанс сообщить родным, что дорога домой затянулась не потому, что он встретил и заигрался с другом или проводил симпатичную девочку из класса домой.

2. Локаторы мобильных операторов

Простой и, наверное, самый экономный способ использовать телефон ребенка как трекер. Такие сервисы предоставляют и Velcom, и МТС – они называются GeoZilla и «Локатор», соответственно. С помощью этих гео-локаторов обеспокоенный родитель может сделать запрос о местонахождении телефона своего ребенка, и локатор сообщит ему расположение абонента на карте. Velcom даже сохраняет историю передвижений любого участника вашего круга наблюдаемых.

Услуга требует минимальных расходов, наблюдение осуществляется просто и удобно – но при условии, что оба телефона (и ребенка, и родителя) подключены к одному оператору. Минус только в том, что отслеживать перемещение абонента можно только в зоне покрытия связи. Так что если кто-то заплутал в дремучем лесу Беларуси, этот способ может оказаться не сильно эффективным. Помните, какое у нас покрытие сети.

3. Брелоки, браслеты и аксессуары

В продолжение темы часов. Умные люди планеты придумали десятки вариаций аксессуаров, которые маскируются под брелоки, браслеты, элементы одежды или простые детские безделушки. Главное – помните: специалисты постоянно повторяют, что устройства, которые вы дадите или повесите на своего ребенка, не должны выглядеть особо дорогими, чтобы не спровоцировать преступников сломать, выкинуть или забрать их. Тогда шанс на спасение будет утерян.

Хорошим GPS-девайсом считается, например, пульт Loc8tor, который легко можно уместить в кармане ребенка или пристегнуть к его портфелю. Со своей задачей устройство справляется отлично: отслеживает местоположение, а при установке «зоны безопасности» отправит родителям сообщение, что ребенок вышел за пределы отмеченной области. Цена такого локатора в официальном магазине стартует от 80 долларов. Также стоит отметить брелок Weenect Kids. Такое же устройство, но с полезным бонусом – водонепроницаемым и противоударным корпусом. Сюда же отнесем и SAFE Kids Paxie Band — детский браслет с GPS-модулем. С его помощью можно отслеживать перемещения ребенка и даже контролировать его самочувствие, измерять температуру окружающей среды и частоту сердцебиения владельца. Стоит такой GPS-комплект около двухсот долларов. Хороший, кстати, вариант и для пожилых родственников, за которыми вы ухаживаете.

Если ваше дитя часто передвигается на велосипеде, знайте, что существует прибор BikeTag. Этот девайс крепится к велосипеду и подключается к телефону (правда, приложение пока что доступно только для iPhone). Он отслеживает маршрут и местоположение велосипедиста, а также позволяет ему сообщить своим близким о попадании, например, в ДТП. Но использовать его можно, само собой, не только в случае дорожной аварии.

4. Умные кольца Nimb и тревожные кнопки

Nimb — это высокотехнологичное и красивое кольцо со встроенной тревожной кнопкой. При нажатии кольцо отправляет родным, друзьям и службе спасения сигнал SOS с координатами. Тут не надо набирать долгие комбинации цифр или ждать, пока кто-то по звонку поднимет телефонную трубку. Нажали на кольцо и потянулись в случае чего или за перцовым баллончиком, или стали вспоминать дорогу домой – если вы потерялись «ненасильственным» образом.

Кроме этого, мобильное приложение, которое идет в комплекте с этим охранным ювелирным украшением, образует сообщество – наподобие социальной сети, участники которой тоже получат сигнал бедствия, если будут находиться в непосредственной близости. Получается, что, регистрируясь в приложении, пользователь фактически становится добровольцем, который готов прийти на помощь неизвестному. Или может надеяться на спасение от доброго незнакомца из сообщества, который случайно окажется ближе всех родственников. Хотя есть у этого кольца один явный минус – «не стоит надеяться на то, что подобный сигнал тревоги не привлечет мародеров», – говорят эксперты. И они явно правы, особенно если речь идет про маленького мальчика.

5. Индивидуальные сигнализаторы

Сигнализатор – это устройство, с помощью которого можно отпугнуть злоумышленника или привлечь внимание прохожих. Самый простой вариант можно приобрести всего за $15 – это будет замаскированный под брелок для ключей девайс, который издает громкий звук и светит, как фонарь.

Но есть и более продвинутые варианты, напоминающие Nimb из предыдущего пункта. Кольцо Siren, которое выглядит, как массивный перстень, но на самом деле является полноценным звуковым оружием, точно отпугнет преступника. Сигнализаторы никак не помогут вам найти пропавшего человека, но уж точно помогут его не потерять.

6. Мобильные приложения с sos-кнопкой

Ну, и самое примитивное, но не менее действенное – мобильные приложения. Сейчас на любой площадке, будь то itunes или GooglePlay, можно найти множество вариантов, различных по свойствам и цене. Например, bSafe – вообще бесплатное. Приложение позволит вам настроить «сеть» близких, и они с помощью GPS смогут буквально идти вместе с вами домой, отслеживая местоположения на карте. Кроме этого, функционал приложения позволяет отправлять аварийный сигнал контактам с вашим точным местоположением. Плюс, bSafe при нажатии еще пары кнопок может записывать аудио и видео с вашего телефона, если вы захотите представить его органам правопорядка.

React Mobile, Circle of 6, Red Panic Button – условно бесплатные (кроме Red Panic Button) приложения, выполняющие функцию тревожной кнопки. Кнопка эта нужна, чтобы сообщить об опасной ситуации вашим друзьям или отправить sos-пост в Facebook и Twitter.

Эти шесть способов, безусловно, помогут проконтролировать, что и где делает ваш ребенок. Но корректнее всего такие гаджеты работают в городе или хотя бы там, где хороший сигнал 3g, а не в лесу или на трассе. И вообще, жить в безопасности можно будет, только если когда-нибудь мы дорастем до вживляемых в мозг микро-чипов с функцией автоматической телепортации к родителям в критической ситуации. Да и то, стопроцентной гарантии нет даже в этом случае. Поэтому будьте внимательны и берегите детей.