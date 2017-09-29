Госдолг Беларуси достиг исторического максимума 11 29.09.2017, 14:09

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Внешний госдолг с начала года вырос на $2 миллиарда.

Внешний государственный долг Беларуси с начала года вырос с учетом курсовых разниц на 14,7%, или на 2 млрд долларов, до 15,7 млрд долларов на 1 сентября, сообщает Министерство финансов.

Весь государственный долг Беларуси на 1 сентября 2017 года составил 39,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 2,7 млрд рублей, или на 7,2%, пишет tut.by.

В январе-августе государство привлекло внешние займы на 2,656 млрд долларов. Основной объем, 1,4 млрд долларов, — это средства от размещения еврооблигаций. Крупными кредиторами выступили также Евразийский фонд стабилизации и развития (два транша на 600 млн долларов), правительство и банки России (353,1 млн долларов), банки Китая (190,4 млн долларов), Международный банк реконструкции и развития (108,7 млн долларов), ЕБРР (3,6 млн).

На погашение внешнего государственного долга Беларусь за восемь месяцев направила 697,8 млн долларов (правительству РФ — 264,3 млн долларов, банкам Китая — 217,5 млн, ЕФСР — 176,6 млн долларов, МБРР — 38,5 млн, США — 0,7 млн, ЕБРР — 0,2 млн).

Внутренний госдолг с начала года уменьшился на 0,9 млрд рублей, или на 8,7%, до 9,3 млрд рублей.

За январь-август 2017 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 414,1 млн долларов. Погашено облигаций на 997,9 млн долларов и 170,5 млн рублей.

Минфин обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга, доля этих платежей в объеме расходов республиканского бюджета в 2016 году составила более 10%, в то время как в 2010 году — около 2%. Доля заимствований в прошлом году составила 41,7% к ВВП при критическом в значении в 45−50%.

Уже известно, что и в будущем году для расчетов по внешнему долгу Беларуси потребуются новые заимствования. Внешние обязательства, номинированные в валюте, в 2018 году составят 2,5 млрд долларов, около 1,7 млн долларов планируется рефинансировать за счет новых займов. В частности, речь идет о новом размещении евробондов.