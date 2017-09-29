Денис Тихоненко: Нам не безразлично, как будут жить наши дети 29.09.2017, 14:54

1,086

Солидарность может творить чудеса.

Начну с плохой. На фото вы видите, что сейчас творится в начале улицы Асаналиева, вдоль железнодорожных путей. Это не строительство дороги и уничтожение парковой зоны. Пока. Это перекладка сетей, которая запланирована из-за строительства участка третьей линии метро. Но. Если мы будем безразличны к происходящему, завтра нас закатают в асфальт по периметру всего микрорайона. Мы все увидели на примере проходящих работ, как быстро это может быть, пишет ucpb.org.

Что мы можем сделать? Многое! Срочно необходимо оставить свои подписи под обращением строительства парка вдоль реки Лошица! Иначе под нашими окнами построят две шестиполосные дороги! Пусть строят ее выше, возле аэропорта, как было запланировано раньше, до изменения генплана в конце прошлого года.

Сделать это можно не выходя из дома! Просто подпишите форму по ссылке.

Неужели вам безразлично, как завтра в нашем микрорайоне будем жить мы и наши дети?!