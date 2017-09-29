Белорусы на заработках в России: Чувствуем себя крепостными 12 29.09.2017, 15:05

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И таких гастарбайтеров в стране – около миллиона.

Белорусы работают в России, как рабы, говорится в специальном репортаже телеканала «Белсат».

Один вернулся на костылях, второй пропал без вести. Если вы колеблетесь — ехать на заработки, или нет, смотрите новый выпуск программы Алеся Залевского.

Низкие зарплаты, субботники, туманные перспективы выхода на пенсию и в целом ощущение себя «крепостными». Пока в Беларуси такие условия, наши соотечественники выезжают работать за границу.

Мужа героини репортажа Галины Абакунчик признали пропавшим без вести. 16 лет назад мужчина поехал из поселка Дружный (Пуховичский район Минской области) горняком на карьеры в России. Говорят, оттуда живыми не возвращаются. И он не вернулся…

«Мы подали в поиск. Короче, не нашли, — говорит Екатерина Мустыгина, жена пропавшего без вести.

Второй герой — отец пятерых детей из деревни Хотляны (Узденский район Минской области) Алексей Нечай. Он работал в Москве на стройке и в результате несчастного случая поломал ноги. Вернулся домой не с деньгами для жены и гостинцами для детей, а на костылях.

Хорошо, что работодатель организовал транспорт, привез белoруса домой. Но вот казус: узденские медики заявили: «в Москве поломались — пусть там вас и лечат».

И даже после этого случая Алексей уверенно говорит: как только ноги заживут — поеду снова. Ведь жене деньги на коммуналку надо, детей в школу и садик собрать.

И таких гастарбайтеров в стране — миллион. Проще всего было поехать в Россию, но из-за затяжного кризиса популярным стало западное направление. В настоящее время в польских злотых зарплату получает практически каждый четвертый беларус. На третьем месте в этом рейтинге — Германия, далее — Италия. Замыкает топ-5 Турция.

Как чаще всего обманывают белорусов за рубежом

Те, кто работал за границей, говорят, что столкнуться с обманом со стороны иностранного работодателя, — дело нехитрое. Во второй части издания смотрите Топ-3 неисполнения иностранными работодателями обязательств перед нашими согражданами.

В студии за круглым столом вместе с Алесем Залевским — бывший политик, а ныне бизнесмен Алесь Логвинец и совладелец строительного бизнеса в Москве Алексей Гришанович. «Работать надо там, где тебя ценят, а жить надо там, где тебе нравится», — говорит последний.